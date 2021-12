Il telescopio James Webb Telescope è stato lanciato in orbita nel giorno di Natale, sabato 25 dicembre 2021. Dopo diversi anni di studi, prove e una serie di rinvii, la Nasa ha lanciato nello spazio il telescopio spaziale più potente e all'avanguardia mai realizzato prima d'ora. Curiosi di scoprire dove si trova ora e come tracciarlo nello spazio?

James Webb Space Telescope, il lancio dalla Nasa nel giorno di Natale

Un Natale davvero spaziale per la Nasa che lo scorso 25 dicembre 2021 ha lanciato in orbita il James Webb Telescope, il telescopio spaziale più potente di sempre. Un vero e proprio regalo di Natale per tutti gli amanti dello spazio e di astronomia che hanno assistito in diretta al lancio del missile in tv. In Italia il lancio è stato trasmesso da RaiNews24, mentre nel resto del mondo è stato possibile seguirlo tramite una serie di siti tra cui anche il canale YouTube ufficiale della Nasa.

A cinque giorni dal lancio di James Webb nello spazio, il telescopio ha già ampiamente superato i 1.5 milioni di chilometri dal suo pianeta natio. Ma dove si trova in questo preciso momento?

James Webb tracker: come tracciare il telescopio spaziale

Per chi volesse seguire l'andamento dello James Webb Space Telescope è possibile farlo collegandosi al sito ufficiale della NASA. All'interno del sito sono presenti una serie di informazioni in tempo reale per seguire nel migliore dei modi il tragitto del telescopio spaziale che ha già superato 489 mila km dal pianeta terra. Il telescopio da diverse ore, infatti, ha già superato la Luna con James Webb che ha percorso il percorso Terra-Luna in un tempo rapidissimo: solo l'8% totale di tempo dell'intera missione spaziale. Al momento la distanza percorsa da James Webb Space è del 25% in soli 4 giorni; un raggio importante che varia a seconda della posizione raggiunta.

Basti pensare che James Webb Space Telescope è arrivato al nostro satellite in tempi brevissimi, ma il percorso è ancora lungo. Si è calcolato, infatti, che l'arrivo nell'orbita del Punto L2 è previsto solo tra 27-28 giorni a causa delle possibili interazioni tra il telescopio e la presenza in orbita di vari corpi celesti. Il viaggio è ancora lungo, ma le condizioni di viaggio e "salute" di James Webb sono ottime!