Il lancio del telescopio spaziale James Webb è stato rimandato. La conferma ufficiale è arrivata nella notte da parte della NASA ed ESA che hanno posticipato al 25 dicembre 2021, giorno di Natale, il lancio del razzo. Il motivo? Nessun problema di natura tecnica, ma una scelta legata alle condizioni meteo avverse.

James Webb, il lancio del telescopio è il 25 dicembre

Gli appassionati di spazio dovranno attendere ancora qualche giorno per assistere al lancio del telescopio spaziale James Webb (JWST). Annunciato per il 22 dicembre e rimandato al 24 dicembre, il lancio del telescopio è stato posticipato ancora. La data ufficiale è sabato 25 dicembre, giorno di Natale, come confermato in queste ore da NASA ed ESA. Il lancio è stato ripetutamente posticipato destando qualche preoccupazione anche se il razzo è stato testato da diversi anni e non presenta nessun problema tecnico.

Stando a quanto riportato dall'agenzia spaziale europea, il telescopio spaziale James Webb sarà lanciato il 25 dicembre 2021 dalle ore 13:20 (ora italiana). Il motivo dello slittamento della data non è legato alla macchina spaziale pronta da diversi anni, ma alle "condizioni meteorologiche avverse allo spazioporto europeo nella Guyana francese". Per questo motivo l'agenzia spaziale ha preferito posticipare il lancio del razzo Ariane 5 al cui interno è contenuto il telescopio spaziale.

Lancio telescopio spaziale JWST: dove seguirlo in diretta

Era tutto pronto per il lancio del telescopio spaziale James Webb. Nelle ultime ore, infatti, era stata ultimata anche la Launch Readiness Review che aveva permesso lo spostamento del razzo dalla zona di assemblaggio a quella di lancio. Le condizioni meteo avverse hanno però spinto l'agenzia spaziale ad interrompere le procedure di avvio posticipando la partenza. Oggi la data prevista per il lancio è quella del 25 dicembre salvo nei prossimi giorni non si presentino nuovi rinvii causati sempre dalle condizioni meteorologiche.

Per tutti gli appassionati di spazio e satelliti è possibile seguire il lancio del telescopio spaziale James Webb collegandosi al canale YouTube di ESA, su ESA TV e NASA TV. Non resta che attendere il giorno di Natale per assistere in diretta al lancio del razzo JWST dopo ben cinque lunghi anni di attesa.

Ricordiam che una volta lanciato nello spazio, il razzo dovrà percorrere ben 1,5 milioni di km per posizionarsi nel punto L2 di Lagrange. La sua apertura completa è prevista tra 29 giorni e mezzo, mentre per vedere le prime immagini bisognerà attendere circa sei mesi!