Italia sismica, il report INGV: nel 2025 oltre 15mila scosse, tra eventi “negativi” e terremoti ultra-profondi

L'Italia si conferma una terra sismica, il report INGV segnala oltre 15mila scosse nel 2025. Si citano quello più profondo ma anche quello più forte avvenuti durante l'anno.
Curiosità13 Gennaio 2026 - ore 16:21 - Redatto da Meteo.it
Nonostante i numeri in diminuzione registrati nel 2025 rispetto agli anni passati, l’Italia si conferma ancora una volta uno dei territori geologicamente più movimentati del Pianeta. Stando ai dati raccolti da Maurizio Pignone e del team di INGV Terremoti, il 2025 è stato caratterizzato da 15.759 terremoti in Italia e nelle zone limitrofe. Si contano circa 43 eventi sismici al giorno, uno ogni 33 minuti.

Terremoti, Italia sismica: oltre 15mila scosse nel 2025 - Il report INGV

Il numero di terremoti in Italia è sicuramente in calo di circa 1.000 eventi sismici rispetto al 2024, questo a conferma di una stabilità tra i 16 e 17 mila terremoti all'anno dal 2019.

I primati di Sicilia e Mar Adriatico. Sardegna regione più stabile

Nel 2025 nessuna delle regioni italiane è rimasta fuori dalla lista dei terremoti. Il record è del Mar Adriatico, che porta a casa il terremoto più forte avvenuto in Italia, evento sismico caratterizzato da una magnitudo di 4.8 e che ha avuto luogo lo scorso 14 marzo.

La Sicilia ha il primato per il maggior numero di terremoti con magnitudo pari o superiore a 2.0, sull’isola ne sono avvenuti ben 288. Seguono la Campania e la Calabria. La Sardegna risulta essere la regione più stabile con soli 19 terremoti registrati nell'arco dell'intero 2025.

Interessante il dato che segna la persistenza di terremoti nel centro Italia dal 2016. Nonostante i 9 anni trascorsi dal terremoto di Amatrice, con i suoi 5.000 terremoti, il centro Italia supera il 30% di tutti gli eventi registrati in Italia nel 2025. Ovviamente in questo caso si tratta di terremoti con una intensità bassa.

Campi Flegrei: il 2025 è l'anno con magnitudo più elevate

Grande attenzione anche per gli eventi sismici che hanno interessato l’area dei Campi Flegrei in Campania. Si tratta di eventi sismici che hanno avuto una magnitudo di rilievo. Il 2025 infatti si contraddistingue per essere l’anno con le magnitudo più elevate per i Campi Flegrei. Tra gli eventi sismici registrati si ricordano maggiormente i due terremoti di magnitudo 4.6 avvenuti il 13 marzo a Bagnoli e quello del 30 giugno con epicentro nelle acque del Golfo. Nella stessa area, altri 3 terremoti con magnitudo uguale o superiore a 4.0 sono tra quelli più significativi del 2025.

Curiosità sui terremoti 2025

Grazie alla Rete Sismica Nazionale Integrata (RSNI), è possibile rilevare dettagli che solitamente sarebbe difficile rilevare. Nel 2025 sono stati localizzati terremoti con magnitudo pari a 0.0. Si segnalano inoltre 6 scosse di magnitudo negativa fino a -0.3. Eventi avvenuti nelle località di Perugia e Macerata. In questo caso si tratta di terremoti che non vengono percepiti dall'uomo ma soltanto da attrezzature super moderne.

Tra le varie curiosità riportate si fa spazio anche l’evento sismico più profondo del 2025: si tratta di un terremoto avvenuto il 18 novembre al largo della costa Campana a ben 450 km di profondità.

Tra quelli citati ci sono anche il primo e l’ultimo evento sismico dell’anno: il primo terremoto è stato registrato nelle Marche con magnitudo 1.1, ed ha avuto luogo un’ora dopo la mezzanotte. L’ultimo terremoto registrato nel 2025 invece, è avvenuto in Toscana, precisamente presso la località di Sansepolcro. Un sisma quello avvenuto in Toscana che ha avuto luogo alle ore 23:10 del 31 dicembre.

