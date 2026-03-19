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Italia, fiumi di spazzatura: 20mila rifiuti raccolti in un anno, il Po soffoca per la plastica

Le attività di monitoraggio legate al progetto Adopt Rivers and Lakes del WWF hanno lanciato l'allarme: 62% di rifiuti di plastica nel Po.
Sostenibilità19 Marzo 2026 - ore 09:59 - Redatto da Meteo.it
Sostenibilità19 Marzo 2026 - ore 09:59 - Redatto da Meteo.it

La salute dei nostri corsi d'acqua non è buona. La conferma arriva dall'ultimo monitoraggio del progetto Adopt Rivers and Lakes del WWF che ha portato alla luce dati davvero allarmanti. Il 57% dei corsi d'acqua in Italia non riversa in un buono stato ecologico per la presenza di rifiuti.

Allarme salute dei fiumi e corsi d'acqua in Italia: il Po è pieno di plastica

Il futuro dei nostri corsi d'acqua non è dei migliori, visto che lo stato ecologico in cui riversano per la presenza di rifiuti di ogni tipo. A lanciare l'allarme è stato il progetto Adopt Rivers and Lakes del WWF che, solo nel 2025, ha catalogato 7.895 rifiuti appartenenti a 183 tipologie diverse.

Tra i fiumi più inquinati c'è il Po, le cui acque contengono il 62% di rifiuti di plastica. Ancora peggio i dati della pulizia vera che parla di 19.693 rifiuti rimossi, di cui circa 6.000 solo alla foce del fiume Sarno, una delle aree più a rischio nel nostro Paese. Basti pensare che in appena 1.000 metri quadrati sono stati registrati 2.173 rifiuti. Non è un mistero che l'80% della plastica presente negli oceani arriva dai corsi d'acqua.

I cittadini con l'aiuto degli esperti sono riusciti anche a catalogare i rifiuti: circa 7.895 suddivisi 183 tipologie diverse, anche se a primeggiare su tutti c'è la plastica. Tra le categorie maggiormente presenti nei corsi d'acqua ci sono:

  • mozziconi di sigaretta (9%)
  • frammenti plastici tra 2,5 e 50 cm (7,8%)
  • bottiglie di plastica (6,6%)
  • bottiglie di vetro (5,6%)

L'appello di WWF: "adottare” un tratto di fiume o di lago"

I dati condivisi dal progetto Adopt Rivers and Lakes del WWF ha spinto l'associazione ambientalista italiana, parte del network internazionale WWF, organizzazione internazionale non governativa dedicata alla conservazione della natura, a lanciare un vero e proprio appello.

L'invito del WWF è di adottare un tratto di fiume o lago impegnandosi nella sua cura e monitoraggio. Una iniziativa che lo scorso anno ha visto più di 1000 volontari italiani ripulire con 64 interventi i corsi d'acqua, fiumi, laghi e fondali in diverse regioni.

Tra i corsi d'acqua dove sono stati fatti interventi di pulizia anche il Tevere dove si sono svolte campagne di campionamento delle microplastiche, mentre nelle di Desenzano del Garda è stato utilizzato il robot subacqueo Zeno, sviluppato dal Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa, per rimuovere rifiuti sommersi come pneumatici, oggetti plastici, e tanto altro.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 19 Marzo ore 12:37

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