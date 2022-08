Isole in vendita, e non solo per i ricchi: ecco quante ce ne sono in Italia

Avete mai sognato di mollare tutto e trasferirvi su un’isola lontana? Ecco, il vostro piano potrebbe essere meno difficile di quanto abbiate creduto finora. Un approfondimento realizzato dal New York Times e ripreso dai media italiani mostra come isole anche piccole siano molto richieste sul mercato, soprattutto dall’inizio della pandemia. I costi però non sono sempre esorbitanti: secondo il Sole24Ore molti atolli sono in vendita a cifre più economiche del prezzo medio di vendita di appartamenti nelle metropoli più costose.

Attenzione ai costi

Per esempio, a Panama è in vendita un’isola poco più grande di un ettaro: si chiama Mangrove e si può acquistare per 40mila dollari. Bisogna fare attenzione però: il prezzo d’acquisto è spesso inferiore al costo di realizzazione di strutture e sistemi che rendano effettivamente fruibile l’isola. Il prezzo totale da considerare, insomma, non è solo quello del “listino”.

Le isole in vendita in Italia

Non ci sono solo isole in giro per il mondo a essere a disposizione sul mercato: anche l’Italia ne ha alcune in vendita. Al momento - secondo quanto riporta il Sole24Ore - sul sito ne risultano quattro: l’Isola delle Sirene situata di fronte a Taormina, che risulta venduta (anche se il sindaco di Messina ha negato la vendita dell’isola), l’Ottagono San Pietro, uno dei quattro ottagoni della laguna veneta, un lotto di terra sull’isola di Ustica e l’isola Viscontea, un isolotto fluviale situato a Lecco sul fiume Adda.