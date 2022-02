Un’isola privata in vendita: costa come un monolocale, si chiama Half Island

Half Island in Canada – Credit Private Islands Online

Un'isola privata di nome Half Island è attualmente in vendita in Canada a una cifra paragonabile a quella di un monolocale, almeno in una grande città. Non è uno scherzo, si tratta di un annuncio di vendita di un piccolo isolotto dalla bellezza intatta.

Half island, isola privata in vendita a 75mila euro

L'isola privata è stata messa in vendita in Canada, nella Nuova Scotia, sull'Atlantico. Si tratta di "Half Island", "l'isola a metà", dotata di un grande bosco dove è possibile percorrere diversi sentieri passeggiando e osservando la fauna animale della zona. L'isola ha un prezzo davvero irrisorio considerando il suo valore. Half Island, infatti, è stata messa in vendita al prezzo di 87 mila dollari, poco più di 75 mila euro.

I suoi punti di forza sono la bellezza di un'isola maestosa dove è possibile farsi una nuotata al largo in acque cristalline, correre sulle spiagge, praticare pesca, escursionismo e tanto altro. Non solo, l'isola ha boschi e natura incontaminata, animali e piccole case di legno. Attenzione: il futuro proprietario avrà ovviamente la possibilità di costruirsi una propria casa sull'isola!

Isola privata in vendita in Canada: un affare da 87 mila dollari

Se stai pensando di cambiare vita e trasferirti in un'isola deserta, Half Island potrebbe davvero fare al caso tuo. Non è dato sapere come mai un'isola di tale bellezza sia stata messa sul mercato a tale prezzo. In Canada tantissime isole vengono messe sul mercato ogni anno da appassionati di pesca e mare, ma anche dagli amanti di campeggio e da parte di chi è pronto a costruirsi una piccola casa di legno per trascorrere un fine settimana all'insegna del relax.