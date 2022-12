Inverno in stand-by: fino a quando avremo temperature primaverili?

Il calendario ci dice che siamo nella stagione più fredda dell'anno, iniziata ufficialmente il 21 dicembre con l'inverno astronomico, ma i termometri sembrano essere impazziti e continuano a segnare temperature primaverili. Per quanto tempo sarà così? Vediamo le proiezioni per i prossimi giorni.

Inverno in pausa, gli effetti dell'anticiclone africano

Nei giorni scorsi l'anticiclone di origine sub-tropicale ha fatto sentire i suoi effetti su tutto lo stivale, regalandoci bel tempo e temperature ben al di sopra delle medie di periodo. Giornate primaverili e temperature che in alcune zone d'Italia hanno raggiunto 22/24 gradi ci stanno regalando giornate che sono ben lontane da quelle tipiche dell'inverno.

Al Sud le spiagge vengono prese d'assalto da chi cerca un'insolita tintarella al mare, e anche il Centro Italia fa i conti con un clima decisamente mite e valori diurni compresi tra 14 e 18 gradi. Situazione leggermente diversa al Nord, dove a limitare l'aumento delle colonnine di mercurio sono nebbie e foschie.

Quello che stiamo vivendo è decisamente un clima fuori stagione e la domanda che in molti si fanno è "fino a quando durerà questa situazione anomala?"

Tendenze meteo prossimi giorni

Per oggi - mercoledì 28 dicembre - non sono previste grandi variazioni e sul nostro Paese continuerà a insistere l'alta pressione. Qualche leggero cambiamento potrebbe arrivare a partire da domani, quando una perturbazione in movimento al di là delle Alpi interesserà anche la nostra Penisola.

Nelle giornate di giovedì e venerdì qualche debole pioggia è attesa su Liguria, Alta Toscana, Basso Veneto e Venezia Giulia, ma sempre in un contesto di temperature insolitamente alte per la stagione.

Il passaggio della perturbazione metterà in pausa l'anticiclone africano, che dopo un breve indebolimento tornerà a farsi sentire con maggiore forza nel weekend di Capodanno. Nel fine settimana infatti avremo un nuovo afflusso di aria ancora più mite e l'alta pressione continuerà a dominare sull'Italia portando bel tempo un po' ovunque.