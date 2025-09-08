FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Sempre più sfere di Nettuno nel Mediterraneo: cosa sono e da dove...

Sempre più sfere di Nettuno nel Mediterraneo: cosa sono e da dove provengono

Le sfere di Nettuno svolgono un ruolo chiave nella protezione dei fondali marini: ecco cosa sono e perché la loro comparsa è più frequente negli ultimi anni.
Ambiente8 Settembre 2025 - ore 16:10 - Redatto da Meteo.it
Ambiente8 Settembre 2025 - ore 16:10 - Redatto da Meteo.it

Sulle coste del Mediterraneo, può capitare spesso di imbattersi in curiosi agglomerati tondeggianti, di colore marrone e dalla consistenza fibrosa. Questi oggetti, noti come sfere di Nettuno, si trovano lungo la battigia soprattutto dopo forti mareggiate o giornate ventose, formando piccoli accumuli che incuriosiscono i passanti.

Non si tratta né di rifiuti umani né di formazioni insolite. Sono invece prodotti naturali, frutto di un fenomeno biologico che avviene da secoli e che appare sempre più frequentemente sulle spiagge.

Sfere di Nettuno, cosa sono e perché la loro presenza si è intensificata nel Mediterraneo

Le sfere di Nettuno sono formazioni naturali composte da resti di Posidonia oceanica, una pianta acquatica tipica del Mediterraneo che forma vaste distese sottomarine fondamentali per l'equilibrio marino. Quando le sue foglie cadono, i frammenti fibrosi vengono trasportati dalle onde e dai flussi marini, fino a essere lentamente arrotolati in masse compatte di varie dimensioni, conosciute scientificamente come aegagropila. Questo processo, di origine biologica e ben documentato, non ha nulla a che vedere con i rifiuti.

La loro comparsa è aumentata negli ultimi anni, soprattutto nei mesi invernali, quando la Posidonia perde molte foglie per rinnovarsi. Le correnti marine le raccolgono e, attraverso un processo di compattazione naturale, danno origine a questi curiosi oggetti. Tuttavia, la frequenza crescente di mareggiate, probabilmente legata ai cambiamenti climatici e all’instabilità atmosferica, ha contribuito a renderle più comuni.

Inoltre, laddove le praterie di Posidonia sono ancora floride, la quantità di biomassa prodotta è maggiore, fornendo più materiale per la formazione delle sfere. Sono proprio gli habitat meglio conservati a generare il maggior numero di queste strutture vegetali.

Sfere di Nettuno, ecco perché sono preziose alleate per gli oceani

Nel 2021, un articolo pubblicato su Scientific Reports ha per la prima volta messo in luce il ruolo ecologico inaspettato svolto dalle cosiddette sfere di Nettuno. Durante la loro formazione, queste strutture vegetali riescono a inglobare al loro interno minuscoli residui di plastica presenti sui fondali marini.

Stabilire con precisione quanta plastica venga effettivamente rimossa dall’ambiente marino grazie a questo processo naturale non è semplice, ma gli scienziati hanno fornito una stima indicativa: secondo i loro dati, ogni chilogrammo di fibre di Posidonia oceanica potrebbe trattenere fino a 1.470 microplastiche.

Sulla base di queste proiezioni, è stato ipotizzato che, nel corso di un anno, queste formazioni vegetali siano potenzialmente in grado di intercettare e trasportare fuori dal mare fino a 867 milioni di frammenti plastici, contribuendo così, seppur indirettamente, alla pulizia dell’ambiente marino.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Oggi, 5 settembre, è il Plastic Overshoot Day: il giorno del sovraccarico di plastica che mette di fronte a una realtà allarmante
    Ambiente5 Settembre 2025

    Oggi, 5 settembre, è il Plastic Overshoot Day: il giorno del sovraccarico di plastica che mette di fronte a una realtà allarmante

    Il 5 settembre è la data in cui la quantità di rifiuti di plastica supera la capacità del mondo di gestirli.
  • Al via la stagione della caccia in molte regioni d’Italia
    Ambiente2 Settembre 2025

    Al via la stagione della caccia in molte regioni d’Italia

    Prende il via oggi la stagione della caccia in Italia. Ecco in quali regioni è permesso cacciare e quali sono le regole da seguire.
  • “Fermate la Grindadráp”. Altri 53 delfini uccisi nella "pesca tradizionale" delle Faroe
    Ambiente1 Settembre 2025

    “Fermate la Grindadráp”. Altri 53 delfini uccisi nella "pesca tradizionale" delle Faroe

    La denuncia dell’associazione Sea Shepherd contro la sanguinosa "pesca tradizionale" Grindadráp nell’arcipelago danese delle Isole Faroe.
  • Caravella portoghese: la pericolosa "medusa" è arrivata in Italia
    Ambiente29 Agosto 2025

    Caravella portoghese: la pericolosa "medusa" è arrivata in Italia

    Dopo Spagna e Francia, è stata avvistata anche in Italia la Caravella portoghese. Originaria dell'Atlantico, può essere pericolosa.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: giovedì 11 settembre temporali anche al Sud. Ecco dove
Tendenza8 Settembre 2025
Meteo: giovedì 11 settembre temporali anche al Sud. Ecco dove
La perturbazione n.3 giovedì 11 settembre porterà temporali anche all'estremo Sud oltre ad un generale calo delle temperature: la tendenza meteo.
Meteo: nuova fase di maltempo, l'apice mercoledì. La tendenza dal 10 settembre
Tendenza7 Settembre 2025
Meteo: nuova fase di maltempo, l'apice mercoledì. La tendenza dal 10 settembre
Una nuova perturbazione avanza verso l'Italia: la parte più attiva arriverà mercoledì 10 settembre, portando piogge localmente intense.
Meteo, piogge in vista da martedì 9 settembre: le zone coinvolte
Tendenza6 Settembre 2025
Meteo, piogge in vista da martedì 9 settembre: le zone coinvolte
Anticiclone e caldo anomalo domineranno la scena fino a lunedì, poi si conferma una svolta: una nuova perturbazione investirà l'Italia da martedì
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 08 Settembre ore 19:11

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154