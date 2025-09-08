FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: maltempo in arrivo al Centro-Nord! Estate al Sud. Le previsioni

L'alta pressione inizia a cedere al Centro-Nord dove è in arrivo la perturbazione n.3 del mese. Al Sud il clima rimane estivo con picchi di 35°C.
Previsione8 Settembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Anche oggi (lunedì 8 settembre) l'alta pressione mantiene condizioni di stabilità sull’Italia, ma evidenziando i primi sintomi di un indebolimento al Centro-Nord, con un aumento delle nuvole legate alla parte più avanzata di una perturbazione (la n.3 di settembre) in avvicinamento dall’Atlantico. Questa perturbazione darà luogo ad un peggioramento martedì 9 al Nord, in Toscana e Sardegna.

Mercoledì 10, con il passaggio del ramo più attivo della perturbazione, il maltempo dovrebbe estendersi al resto del Centro e alla Campania, con il rischio di precipitazioni intense e temporali al Nord e nelle regioni del versante tirrenico. Le estreme regioni meridionali e la Sicilia verranno solo lambite dalle nuvole e il tempo resterà in prevalenza stabile.

Durante questa fase perturbata c’è da attendersi anche un significativo calo termico dapprima al Nord, poi mercoledì anche nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna, mentre al Meridione gli afflussi di aria calda manterranno le temperature sopra la media con picchi intorno ai 35 gradi. Giovedì 11, nonostante l’allontanarsi della perturbazione, insisterà un po’ di instabilità, con delle precipitazioni che si estenderanno anche al Sud.

Le previsioni meteo per oggi (lunedì 8 settembre)

Nuvolosità in graduale aumento al Centro-Nord e in Sardegna comunque intervallata da schiarite. Non sono previste piogge di rilievo, a parte qualche breve rovescio dal pomeriggio sulle Alpi occidentali. Al Sud e in Sicilia tempo soleggiato con cielo sereno o velato.

Temperature pressoché invariate, salvo delle locali diminuzioni delle massime nelle aree più nuvolose del Nord; valori in generale fra 25 e 32 gradi, con ancora qualche punta di 34-35 gradi sulle regioni meridionali. Venti deboli, meridionali sui mari di ponente, di Maestrale intorno alla Puglia.

Le previsioni meteo per martedì 9 settembre

Al mattino schiarite sul versante adriatico, al Sud e in Sicilia. Nubi in aumento nelle altre regioni, con piogge sparse e qualche rovescio al Nord-Ovest, in Toscana e in Sardegna. Nel pomeriggio precipitazioni in estensione al Nord-Est, tendenti a divenire più intense e a carattere temporalesco in Toscana e Sardegna; più intermittenti, invece, fra est Piemonte e ovest Lombardia. Entro sera i fenomeni raggiungono Lazio e settori nord di Campania e Sicilia.

Temperature massime in calo su Alpi, Nord-Ovest, Toscana e Sardegna, in aumento al Sud e in Sicilia; clima ancora estivo con picchi oltre i 30 gradi su medio Adriatico e Meridione, valori sotto la media, invece, al Nord-Ovest. Venti da deboli a localmente moderati meridionali.

