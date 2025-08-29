Caravella portoghese: la pericolosa "medusa" è arrivata in Italia

La Caravella portoghese è stata avvistata sulle spiagge italiane dopo gli ultimi avvistamenti nel Mar Mediterraneo e in particolare nella Costa del Sol, in Spagna. Questa "medusa" in realtà è una specie di sifonoforo, ovvero si tratta di un gruppo di individui che vivono uniti e funzionano insieme come se fossero uno solo, e può essere pericolosa. Perché è pericolosa?

Caravella portoghese, dove è stata avvistata in Italia e perché è pericolosa

La Caravella portoghese dopo essere stata avvistata lungo la Costa del Sol è arrivata anche in Italia. Gli ultimi avvistamenti sono stati in Sardegna e in Sicilia, in particolare lungo lo stretto di Messina. Non solo, diversi esemplari sono stati avvistati anche a Lampedusa e lungo le coste della Liguria fino alla Toscana. Gli esperti hanno spiegato come le forti correnti dei mari possano trasportare questa specie di medusa per centinaia di chilometri.

Si tratta di una specie originaria di acque tropicali e subtropicali che solitamente nuota negli oceani, ma negli ultimi tempi è arrivata anche nel Mar Mediterraneo trasportata dalle forti correnti. La caravella portoghese si presenta con una forma particolare simile ad una medusa, ma con delle sfumature blu.

Questa "medusa" è considerata pericolosa per i bagnanti considerando i suoi tentacoli capaci di arrivare fino a trenta metri. In caso di puntura la caravella portoghese lascia una sensazione molto fastidiosa se i suoi tentacoli entrano in contatto con la pelle. È consigliabile evitarne il contatto, anche se sono morti.

In caso di puntura di caravella portoghese, i sintomi sono diversi. Tra questi: irritazione cutanea, un dolore intenso ed immediato, bolle ed eritemi, ma anche febbre, nausea e vomito. Attenzione: la puntura di questa medusa può provocare anche disturbi cardiopolmonari o shock anafilattico nei soggetti predisposti.

Cosa fare in caso di puntura? Gli specialisti consigliano di immergere la parte del corpo colpita in acqua calda, circa 45 gradi, per circa venti minuti e contattare immediatamente soccorsi più qualificati.

Caravella portoghese, tutto quello che sappiamo

La presenza della Caravella portoghese nei mari della Costa del Sol è stata confermata dai membri della fondazione Aula del Mar Mediterráneo che hanno rilevato esemplari di Physalia physalis nel Mar Mediterraneo. Secondo gli studiosi sono stati trascinati dall'Atlantico fino alla costa di Malaga in seguito ad una serie tempeste che hanno colpito la provincia durante l'anno.

"La Caravella portoghese non è originaria del Mediterraneo ma dell'Oceano Atlantico, dove vive in acque temperate e tropicali. Tuttavia, in determinate condizioni climatiche, può essere trascinata attraverso lo Stretto di Gibilterra e raggiungere le coste del Mediterraneo" hanno sottolineato i membri della fondazione Aula del Mar Mediterráneo. La caravella portoghese è stata avvistata anche in Francia e nei Paesi Baschi dove si è arrivati perfino alla chiusura di alcune spiagge per evitare il contatto diretto.