  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Al via la stagione della caccia in molte regioni d’Italia

Al via la stagione della caccia in molte regioni d’Italia

Prende il via grazie alla pre-apertura la stagione della caccia in diverse regioni d'Italia e con regole precise che variano da regione a regione. Ecco cosa bisogna sapere.
Ambiente2 Settembre 2025 - ore 09:45 - Redatto da Meteo.it
Ha preso il via la stagione della caccia. Da oggi, 1° settembre 2025, in molte regioni d'Italia è iniziata la vera e propria stagione venatoria, in anticipo rispetto agli altri anni, nonostante le proteste delle associazioni animaliste.

Ecco dove i cacciatori potranno essere liberi di cacciare e quali regole dovranno rispettare. In totale sono 16 le regioni che consentiranno di cacciare prima della terza domenica di settembre e 15 le specie cacciabili. I dettagli

Al via la stagione della caccia: ecco dove si può e dove si dovrà attendere ancora

La stagione della caccia ha preso il via da lunedì 1 settembre 2025 nella maggior parte dell'Italia. Le regioni che hanno acconsentito alla pre-apertura sono:

  • Abruzzo,
  • Basilicata,
  • Calabria,
  • Campania,
  • Emilia-Romagna,
  • Friuli Venezia Giulia,
  • Lombardia,
  • Marche,
  • Piemonte,
  • Puglia,
  • Sicilia,
  • Toscana,
  • Veneto.

Ci sono però regioni che daranno il via alla nuova stagione venatoria con qualche giorno di ritardo. Di quali si tratta? La Valle d’Aosta, ma anche la Liguria e buona parte della Lombardia. Niente preapertura per loro. Ad esse si aggiungono anche Lazio e Umbria. In queste zone i cacciatori dovranno attendere la terza domenica di settembre.

Le regole da seguire durante l'apertura della stagione di caccia

Quali regole dovranno seguire i cacciatori? Le norme possono variare da regione a regione. In Abruzzo, ad esempio, si potranno cacciare, fino al 1° ottobre, soltanto corvidi ovvero: cornacchia grigia, gazza e ghiandaia, nei giorni 1, 13 e 31 settembre. Si potrà fare una caccia esclusivamente da appostamento. Stessa cosa in Basilicata, ma qui le giornate di caccia saranno in tutto 10 ovvero: 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17 e 18 settembre.

In Calabria si potrà cacciare sia i corvidi che il colombaccio e la quaglia ma solo nei giorni: lunedì 1, sabato 6, domenica 7, giovedì 11, sabato 13 e domenica 14. La quaglia invece soltanto il 14 settembre, ovviamente in questo caso solo in forma vagante e con l’ausilio dei cani da cerca e da ferma. In Campania, invece, è aperta la caccia a il colombaccio nei giorni 1-3-7-10-14 settembre e i corvidi (ghiandaia, gazza e cornacchia grigia) nei giorni 1-3-7-10-14-17 settembre.

I cacciatori dell'Emilia Romagna dovranno stare attenti ai giorni e agli orari. Sono cacciabili corvidi e colombaccio nei giorni 1, 4, 7, 11, 14 e 18 settembre, esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo e non oltre le ore 13.00.

Cosa prevedono le altre regioni? In Friuli Venezia Giulia si possono cacciare: quaglia, alzavola, beccaccino, colombaccio e marzaiola, secondo le normali modalità definite dal calendario venatorio. A Milano si può invece cacciare cornacchia grigia e gazza per tre giorni a settimana a scelta a partire dal 1° settembre. Nelle Marche non si possono cacciare la tortora, i corvidi e le specie in deroga.

I cacciatori del Molise potranno cacciare invece: cornacchia grigia, ghiandaia, gazza e quaglia. Le regole sono precise: i corvidi saranno cacciabili solo da appostamento nei giorni 1, 3 e 6 settembre, la quaglia in forma vagante nella giornata del 15 settembre, dalle ore 05.30 alle ore 12.00, con un carniere massimo di 3 capi a cacciatore.

Più permissivo il Piemonte dove sono 5 le specie che potranno essere cacciate: cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia e colombaccio nei giorni 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11 e 14 settembre.

L'1, domenica 7 e domenica 14 settembre, invece, in Puglia si potrà cacciare colombaccio, ghiandaia, cornacchia grigia e cazza mentre in Sardegna niente colombaccio.

In Sicilia la caccia è aperta per la tortora nei giorni 1 e 3 settembre e per il colombaccio nei giorni 1, 3, 6, 7, 13 e 14 settembre, entrambe esclusivamente da appostamento.

