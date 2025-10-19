Meteo, oggi, domenica 19 ottobre, ancora qualche pioggia all'estremo Sud

La settimana si chiude all’insegna del tempo stabile in gran parte d’Italia, eccetto all’estremo Sud dove si vedranno ancora alcuni effetti del passaggio della perturbazione origine nord africana (la n.3) che, comunque, tenderà ad allontanarsi rapidamente verso la Grecia. Nel frattempo, infiltrazioni di aria più fresca da est daranno luogo a locali diminuzioni delle temperature.

Da domani, lunedì 20 ottobre, si conferma un deciso cambio di scenario con il ripristino delle correnti atlantiche sul continente. Nell’ambito di questi flussi occidentali, una perturbazione (la n.4) raggiungerà il Nord, interrompendo qui il lungo e anomalo periodo di stabilità anticiclonica e l’assenza di piogge, condizioni che stanno determinando alti livelli di inquinamento atmosferico in Pianura Padana.

Il peggioramento che fra martedì 21 e mercoledì 22 ottobre si estenderà al Centro-Sud, sarà accompagnato da un iniziale calo termico per quel che riguarda i valori massimi diurni, soprattutto al Nord.

Tuttavia, col passare dei giorni, le correnti più miti che seguiranno la perturbazione, favoriranno un nuovo rialzo delle temperature che, nella seconda parte della settimana, andranno ben oltre la media al Centro-Sud. Verso il prossimo weekend le regioni centro-meridionali sperimenteranno una fase di caldo anomalo a causa della risalita di aria ancora più calda che porterà i termometri oltre i 25 gradi, fino a picchi intorno ai 30 gradi in alcune zone del Sud e delle Isole. Tutto ciò in un contesto di stabilità atmosferica, eccetto al Nord che potrebbe rimanere più esposto alle correnti perturbate.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 19 ottobre

Nubi sparse al Sud e in Sicilia, eccetto nelle coste campane, con qualche isolata pioggia o rovescio nei settori ionici di Calabria e Sicilia. Nubi a tratti compatte su Alpi, alta Pianura Padana e Piemonte. Tempo più soleggiato nel resto del Paese, ma con velature in transito al Centro-Nord e un po’ di annuvolamenti dal pomeriggio lungo l’Appennino e in Liguria.

Temperature massime in leggero calo al Nord e in Sicilia; valori sempre intorno alla media o lievemente sotto. Temporaneo rinforzo dei venti fra Sicilia e settore ionico.

Le previsioni meteo per lunedì 20 ottobre

Nubi in consistente aumento al Nord e in Toscana, con piogge sparse a partire dal Nord-Ovest, ma tendenti ad estendersi fra pomeriggio e sera anche al Nord-Est e nell’alta Toscana; precipitazioni in intensificazione nella seconda parte del giorno nel settore ligure. Sulle Alpi neve oltre i 2000 metri. Tempo più stabile e soleggiato nel resto del Paese, salvo il transito di velature e qualche annuvolamento più compatto su Umbria, settori nord di Marche e Sardegna, Calabria e Sicilia, con ancora qualche sporadica pioggia o rovescio nel settore ionico della Sicilia.

Temperature massime in calo al Nord, più marcato al Nord-Ovest dove potranno scendere anche sotto i 15 gradi; valori pressoché stazionari al Centro-Sud, con punte dai 20 ai 23 gradi. Venti deboli, a parte dei rinforzi da sud nei mari più occidentali.