Cammina Natura, weekend con 160 escursioni guidate in tutta Italia

Un weekend a piedi o in bici, di giorno o di notte, alla (ri)scoperta delle bellezze naturali e culturali dell’Italia anche attraverso paesaggi insoliti e luoghi poco conosciuti.

È quello che propone la settima edizione dell’iniziativa “Cammina Natura” dell’Associazione italiana guide ambientali escursionistiche. Per avventurarsi con oltre 160 escursioni guidate dalle sorgenti del Morla vicino Bergamo fino alla Riserva Naturale Orientata di Vendicari in Sicilia, passando per i Monti Sibillini del Centro Italia.



Ci sarà anche spazio anche alle visite dei beni confiscati alle mafie, in collaborazione con l’associazione Libera: in Toscana, Calabria, Basilicata e Puglia il 25 ottobre e in Emilia-Romagna il 26 ottobre. "Siamo convinti che legalità, economia circolare e turismo responsabile siano collegati tra loro”, spiega il presidente dell’associazione Aigae, Guglielmo Ruggiero.

Camminando per l’Italia: le iniziative

Sul sito trovate come iscriversi e tutte le escursioni. Eccone qualcuna da Nord a Sud. Il 25 ottobre si può partecipare a un ciclotour ad anello da Solferino sulle Colline Moreniche del Garda, in Lombardia. In Sardegna si cammina nella Planargia, tra terra e mare, la Torre Argentina e le case delle fate.

Sempre il 25 ottobre da Soratte, nel Lazio, c’è una passeggiata notturna tra leggende e credenze popolari nella riserva naturale della “Montagna Sacra”. Il 26 ottobre in Emilia-Romagna si sperimenta lo Shinrin-Yoku, o bagno di foresta, con immersioni sensoriali.

In Abruzzo c’è l'escursione guidata lungo il sentiero del Gogna, nella Riserva Naturale Regionale Lago di Serranella tra farnia e vegetazione rigogliosa. Sempre il 26 ottobre, in Sicilia camminata, pranzo condiviso trekking ad anello di 6 km.

È anche un’iniziativa per un turismo più responsabile e sostenibile e per ammirare e salvaguardare le bellezze della nostra natura. Ancora una volta: la battaglia per il Pianeta è una battaglia di tutti. Con le Missioni Green dell’app Meteo.it puoi imparare e praticare ogni giorno, divertendoti, una vita più sostenibile attraverso quiz, storie e piccoli gesti quotidiani. C’è anche una classifica per vedere come ti piazzi nella sfida con gli altri.

Insieme possiamo fare la differenza. II nuovo obiettivo è raggiungere le 50.000 azioni sostenibili: entra in azione.