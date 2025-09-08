FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: giovedì 11 settembre temporali anche al Sud. Ecco dove

Meteo: giovedì 11 settembre temporali anche al Sud. Ecco dove

La perturbazione n.3 giovedì 11 settembre porterà temporali anche all'estremo Sud oltre ad un generale calo delle temperature: la tendenza meteo.
Tendenza8 Settembre 2025 - ore 11:32 - Redatto da Meteo.it
Nel corso di giovedì 11 settembre, l’intenso fronte perturbato, anche se indebolito, coinvolgerà ancora l’estremo Sud con piogge e possibili temporali sulla Puglia meridionale e sul settore del basso Tirreno tra Calabria e nord della Sicilia. Il tempo migliora nel resto d’Italia con ampie schiarite e residui rovesci di pioggia sulle aree alpine del Triveneto, in Friuli e nell’immediato entroterra di Marche e Abruzzo.

Le temperature sono previste in calo al Sud e in Sicilia dove comunque saranno ancora possibili valori di 30 °C e oltre sulle aree ioniche. Temperature in rialzo invece al Nord, Sardegna e regioni centrali tirreniche. Al Centro-Nord valori per lo più tra 25 e 28 gradi. Venti da deboli a localmente moderati dai quadranti occidentali, fino a tesi di Libeccio tra Corsica e Mar ligure meridionale. Mari: poco mossi sotto costa l’Adriatico, lo Ionio e il Tirreno a ridosso delle coste orientali della Sardegna; mossi i restanti bacini, fino a molto mossi il Mar Ligure, il mare di Corsica e le Bocche di Bonifacio.

Parte finale della settimana con alta pressione in rinforzo al Centro-Sud mentre al Nord ci sarà spazio per una maggior variabilità: la tendenza meteo


Nell’ultima parte della settimana le ultime proiezioni suggeriscono un nuovo rialzo della pressione atmosferica nell’area mediterranea, con ritorno di un tempo prevalentemente stabile e soleggiato al Centro-Sud dove il clima sarà tipico di fine estate con valori anche prossimi ai 30 °C.  Il Nord sembra invece destinato ad essere lambito dal flusso atlantico occidentale con le premesse per una maggiore variabilità. Si prospettano giornate parzialmente soleggiate, con della nuvolosità in transito a tratti accompagnata da qualche pioggia.

In seguito, all’inizio della settimana successiva, sembra possibile una fase di diffusa stabilità anticiclonica, estesa quindi anche al Nord. Per conferme e maggiori dettagli si rimanda comunque ai prossimi aggiornamenti.

