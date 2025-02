India, oltre 700.000 tartarughe invadono la spiaggia per deporre uova

La spiaggia di Rushikulya, nello stato orientale indiano di Odisha, è stata protagonista di un evento straordinario: oltre 700.000 tartarughe della specie Lepidochelys olivacea hanno invaso la costa per deporre le uova. Questo fenomeno, noto come "arribada", segna un record per quest'area ed è fondamentale per la conservazione della specie.

L’arribada ha avuto inizio il 15 febbraio e continuerà fino al 25 febbraio. Durante questo periodo, le tartarughe raggiungono la spiaggia per scavare nella sabbia e deporre oltre 100 uova ciascuna. Dopo circa 50 giorni, le uova si schiuderanno dando vita a nuove generazioni di tartarughe che affronteranno il difficile percorso verso il mare.

Protezione dei nidi e sforzi di conservazione

Per proteggere i nidi e garantire che le uova non vengano danneggiate accidentalmente, le autorità locali hanno recintato quattro chilometri di spiaggia vicino alla foce del fiume Rushikulya. La protezione della nidificazione è fondamentale per la sopravvivenza della specie, classificata come vulnerabile dall’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura.

L’importanza della conservazione delle tartarughe marine

La Lepidochelys olivacea, nota anche come tartaruga olivacea, svolge un ruolo cruciale nell’equilibrio degli ecosistemi marini. Tuttavia, è minacciata da fattori come la pesca intensiva, l’inquinamento e la perdita di habitat. Ogni anno, eventi come l’arribada rappresentano una speranza per la sopravvivenza della specie, ma richiedono continui sforzi di tutela e sensibilizzazione.

#OliveRidley turtles - an endangered species nested in the four-km-long Rushikulya beach have come for their annual mass nesting. pic.twitter.com/wKlt2lR8pP — The Times Of India (@timesofindia) February 20, 2025

Un evento naturale di rilievo internazionale

Il fenomeno dell’arribada attira l’attenzione di scienziati, ambientalisti e appassionati di natura da tutto il mondo. Monitorare e proteggere questi eventi di nidificazione è essenziale per garantire che la popolazione di tartarughe possa continuare a prosperare.