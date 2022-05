Incentivi auto 2022, da lunedì via al bonus per chi deve acquistare auto e moto

Da lunedì 16 maggio si potranno acquistare nuove automobili a basse emissioni ottenendo fino a 5mila euro di sconto: ecco come funziona l'ecobonus.

Ecobonus, come funziona

Rottamare la vecchia auto per comprarne una nuova non è mai stato così conveniente e così "green". Sono arrivati gli incentivi auto 2022 e permettono di ottenere uno sconto fino a 5.000 euro sull'acquisto di una nuova vettura a basse emissioni. L'ecobonus varia in base al prezzo di listino e alle emissioni della nuova auto e aumenta il suo valore se all'acquisto si affianca una rottamazione di un modello più vecchio.

Nello specifico, il Decreto Crescita prevede uno sconto di 3mila euro se si acquista un'auto della fascia 0-20 g/km; sconto che aumenta di altri 2mila euro se all'acquisto si aggiunge la rottamazione della propria vecchia auto. Oltre al bonus per la rottamazione, che rimane, l'incentivo per l'acquisto varia in base alla fascia di emissioni del nuovo veicolo. Duemila euro verranno riconosciuti per l'acquisto di auto di fascia 21-60 g/km e 61-135 g/km (ma in quest'ultimo caso l'incentivo scatterà solo se avverrà la rottamazione di un'automobile inferiore a Euro 5 e che sia posseduta da almeno 12 mesi dall'intestatario dell'ecobonus o da un suo familiare convivente).

Incentivi auto 2022, quando e come acquistare veicoli

Dunque gli incentivi auto non valgono per tutti i veicoli, ma seguono specifiche richieste, ragion per cui vi avevamo già consigliato in anticipo una lista di automobili da acquistare per ottenere gli sconti più vantaggiosi. L'obiettivo è chiaro: invitare gli automobilisti a ridurre le emissioni di anidride carbonica all'insegna di un futuro ecosostenibile. Per questo motivo il governo si è impegnato ad approvare in breve tempo il nuovo decreto che nei giorni scorsi era stato depositato alla Corte dei Conti e che lunedì 16 maggio verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Proprio lunedì dunque il provvedimento per gli incentivi auto 2022 entrerà in vigore e sarà possibile prenotare un nuovo veicolo presso una concessionaria usufruendo del bonus. Dal 25 maggio invece verrà aperta la nuova apposita piattaforma alla quale accederanno i venditori per consentire l'acquisto dei veicoli, ragion per cui da lunedì 16 a mercoledì 25 sarà in corso una sorta di prevendita, ma per l'acquisto vero e proprio bisognerà attendere l'attivazione della piattaforma.