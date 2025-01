Incendi a Los Angeles: cos'è la sostanza rossa utilizzata per domarli?

Gli incendi a Los Angeles non si placano, nonostante i vigili del fuoco scesi in campo stanno utilizzando ogni mezzo per riuscire a domare i roghi che con le forti raffiche di vento tendono sempre di più ad alimentarsi. Dai video e dalle foto che circolano in rete o da quelle mostrate nei tg di tutto il mondo, a saltare all'occhio nella tragica e vasta distruzione ci sono anche quelle che ritraggono una speciale schiuma rossa che gli aerei dei vigili del fuoco liberano in aria per tentare di spegnere gli incendi. Ma di cosa si tratta?

Incendi a Los Angeles: cos'è la schiuma rossa utilizzata dai vigili del fuoco?

La speciale schiuma rossa che si vede fuoriuscire dagli aerei utilizzati per spegnere gli incendi a Los Angeles si chiama “Phos-Chek” ed è un composto chimico che serve per fermare o rallentare il diffondersi delle fiamme.

Si tratta di un prodotto composto da diverse sostanze chimiche tra cui il polifosfato d’ammonio, che non evaporando facilmente, rimane più a lungo rispetto all'acqua sui luoghi in cui si posa. Una sostanza ritardante quindi, che serve a non far propagare le fiamme, disponibile sia in polvere he in formato liquido. La tonalità di colore rosso viene aggiunto al composto chimico per fare in modo che i vigili del fuoco lo vedano chiaramente. Un modo questo per individuare le aree già trattate.

Il Phos-Chek, venduto da un'azienda chiamata Perimeter, viene utilizzato per combattere gli incendi negli Stati Uniti dal 1963 ed è il principale ritardante di fiamma a lungo termine impiegato dal Dipartimento forestale e antincendio della California.

Gli effetti collaterali della schiuma rossa

In merito agli effetti collaterali provocati da questa speciale sostanza, studi scientifici confermano che il composto può essere pericoloso per l’ambiente e gli animali. In modo particolare il composto non sarebbe ottimale per la salute dei pesci, soprattutto se la sostanza entra in contatto con l’acqua. La popolazione infatti è stata avvertita di non entrare in contatto con questa speciale schiuma in modo da evitare irritazioni e problemi respiratori.