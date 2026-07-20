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Incendi in Canada, nube di fumo tossico fino a New York: allerta per la qualità dell’aria

Allarme incendi in Canada: il fumo ha raggiunto la città di New York dove è stata diramata l'allerta sanitaria.
Salute20 Luglio 2026 - ore 17:59 - Redatto da Redazione Meteo.it
Salute20 Luglio 2026 - ore 17:59 - Redatto da Redazione Meteo.it

Il fumo proveniente da centinaia di incendi che imperversano in tutto il Canada ha nuovamente raggiunto la città di New York, creando un cielo fosco, riducendo la visibilità e provocando avvisi sanitari sulla qualità dell'aria in gran parte dello stato.

Boom di incendi in Canada: quali sono le cause?

La stagione degli incendi del 2026 in Canada è stata alimentata da una serie di cause: a cominciare da fulmini, attività umane e condizioni insolitamente secche e calde in diverse province. Nel 2026 il Canada ha segnalato 3.500 incendi di cui circa 859 incendi sono ancora attivi con circa 2,38 milioni di ettari bruciati. Dati alla mano 28 degli incendi boschivi segnalati in Canada a metà luglio sono stati causati: 15 dall'uomo, 8 da fulmini e 5 ancora da fattori indeterminati.

Come mai ci sono così tanti incendi in Canada? La presenza di incendi boschivi sono legati a foreste secche e temperature elevate. In particolare la stagione 2026 degli incendi in Canada è stata alimentata da: condizioni di siccità, vegetazione secca, clima elevato e temporali con fulmini. Tra le province con il maggior numero di incendi attivi in Canada ci sono: Quebec con 190, i territori del Nord-Ovest con 185 e l'Ontario con 178.

Perché il fumo degli incendi in Canada sta raggiungendo New York?

Intanto l'alto numero di incendi boschivi divampati in Canada hanno spinto i livelli dell'indice di qualità dell'aria (AQI) a valori pericolosi in diverse zone di New York, inducendo le autorità a esortare i residenti a limitare le attività all'aperto, a chiudere le finestre e a indossare mascherine. Il fumo dei grandi incendi boschivi in Canada, infatti, può percorrere lunghe distanze trasportato dai venti in quota proprio come è successo questo mese quando, le condizioni meteorologiche, hanno trasportato fumo dal Canada verso sud, fino a New York, creando cieli foschi e aria insalubre in gran parte dello stato.

All'interno del fumo degli incendi, infatti, c'è particolato fine (PM2.5); si tratta di particelle minuscole che possono penetrare in profondità nei polmoni e nel flusso sanguigno. Per questo motivo le autorità sanitarie americane hanno diramato una allerta ai cittadini di New York in quanto l'esposizione continua a queste sostanza può peggiorare asma, malattie cardiache e altre patologie respiratorie in particolare nei bambini, negli anziani e nelle persone con problemi di salute preesistenti.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 20 Luglio ore 18:37

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