Incendi al Sud Italia: le fiamme hanno distrutto boschi, case e auto in Calabria e in Sicilia - Video

Siamo ormai arrivati a fine ottobre e la stagione degli incendi nel Sud Italia non è finita. Nelle regioni come la Calabria e la Sicilia i residenti devono ancora fare i conti con diversi roghi, che in questi giorni stanno distruggendo ettari di boschi e moltissime abitazioni.

Sud Italia: gli incendi hanno distrutto boschi e case

Le immagini che arrivano da Messina e Reggio Calabria, raccontano un disastro senza precedenti. Mai vista una cosa del genere soprattutto in questo periodo dell'anno. Tantissime le abitazioni andate in fumo a in città come Gioiosa Marea, San Pier Niceto e Condró, nella provincia di Messina. Le fiamme non hanno risparmiato nulla: nemmeno le moltissime automobili parcheggiate lungo vie delle città colpite dai roghi.

Residenti evacuati in diversi comuni della Sicilia

Un vero disastro ambientale e non solo, che nelle scorse ore ha costretto i sindaci di diversi comuni a disporre l’evacuazione di circa 150 residenti dalle loro case. In campo, per spegnere gli incendi, sono scese diverse squadre di volontari antincendio da Catania, Agrigento ed Enna.

Nelle scorse ore in tutta la Sicilia sono divampati 25 incendi, sparsi fra le province di Palermo, Catania e Messina. Non si esclude che dietro alcuni ci sia la mano dell’uomo. Le operazioni di spegnimento sono rese difficili dal caldo di questi giorni e dai venti di scirocco.

La situazione incendi in Calabria

Anche a Reggio Calabria la situazione non è delle migliori in particolare a Bagnara Calabra. Un incendio è scoppiato a Marinella, Diversi residenti durante la notte hanno preferito lasciare le loro case.

I Vigili del Fuoco, accorsi da tutta la provincia, sono riusciti a tenere sotto controllo la situazione.