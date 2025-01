Incendi a Los Angeles: sale il bilancio delle vittime e degli evacuati - VIDEO

Si aggrava il bilancio delle vittime a causa degli incendi che stanno letteralmente distruggendo la città di Los Angeles in California. Al momento il numero delle vittime accertate dalle autorità locali è salito purtroppo a 24. Un numero che continua a salire con il passare dei giorni.

I vigili del fuoco, che ormai da diversi giorni sono all'opera per domare le fiamme in diversi punti della grande città californiana, lavorano con poca difficoltà a causa del meteo di questi giorni caratterizzato principalmente da forti raffiche di vento che alimentano le fiamme e ostacolano lo spegnimento dei roghi. Stando alle previsioni meteo, il vento non perderà intensità almeno fino a mercoledì 15 gennaio.

Incendi a Los Angeles: cresce il bilancio delle vittime

L'incendio più importante per dimensione è quello scaturito a Palisades, località californiana che si trova tra Malibu e Santa Monica, dove sono state registrati 8 morti a causa degli incendi. Un incendio, quello di Palisades, che ad oggi è domato solo per l'11%. Altri 16 deceduti sono stati trovati presso la località di Eaton, nel Nord est della grande metropoli californiana, dove il rogo è contenuto solo per il 27%.

Si rischiano 187 mila persone evacuate

Dall'inizio degli incendi ad oggi, sono state evacuate ben oltre 100 mila persone solo nella città di Los Angeles, anche questo è un dato costretto a salire, fonti californiane infatti, riportano che nelle prossime ore saranno evacuati altri 87 mila residenti. Crescono anche i numeri che riguardano l'emergenza sanitaria in California, con l'aria irrespirabile a causa proprio dei tanti roghi che sono scoppiati in diversi punti della città e che interessano aree molto estese.

Le cause possibili degli incendi

Intanto gli enti preposti sono già a lavoro per verificare quali sono state le cause che hanno dato vita a così tanti incendi. Quello di Hurst, contenuto ormai per l'89%, potrebbe ad esempio, essere stato causato da un guasto alle apparecchiature della società che fornisce l'energia Southern California Edison, stando a quanto riportano fonti media locali.