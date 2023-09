In Italia il ponte tibetano più lungo del mondo: ecco dove

L'Italia regala sempre grandi sorprese! E' il caso del Ponte nel Sole, a Dossena! Con i suoi 500 metri di lunghezza e 120 metri d'altezza è il ponte tibetano più lungo al mondo. Ecco tutto quello che sappiamo!

Ponte nel Sole, dove si trova il ponte tibetano più lungo al mondo

A Dossena, comune italiano della provincia di Bergamo in Lombardia, si trova il ponte tibetano più lungo al mondo. Proprio così, nel comune situato a cavallo tra la val Serina e la val Brembana, è possibile passeggiare sul Ponte nel Sole che, con le sue dimensioni, è il ponte tibetano più lungo al mondo! Si tratta di dimensioni davvero enormi, visto che questo ponte può vantare una lunghezza di più di 500 metri e un'altezza di 120 metri.

Numeri da record quelli raggiunti da questo ponte dove è possibile vivere un'esperienza davvero adrenalinica se non si ha paura del vuoto! Camminare sul ponte tibetano di Dossena è un'esperienza davvero unica nel suo genere. Dal ponte, infatti, è possibile godere di un panorama inedito e mozzafiato sui paesaggi suggestivi delle Prealpi Orobiche, con le vette dei monti Grigna, Gioco e Alben, e il fondovalle di San Pellegrino.

Brividi o pura emozione?

Nel cuore della Val Brembana si respira adrenalina ⚡️

A Dossena, il ponte tibetano permette di vivere le Orobie e i suoi magnifici paesaggi da nuove prospettive.



📍 Dossena

📷 @luponero_ pic.twitter.com/igfwl6I6Oy — Visit Bergamo (@TurismoBergamo) July 8, 2023

Non solo, il ponte tibetano di Dossena, come si legge dal sito ufficiale, rappresenta una via aerea che recupera idealmente una parte del tracciato dell’antica Via Mercatorum, andata perduta in seguito alla realizzazione della strada provinciale che collega Dossena a Serina.

Il percorso del ponte tibetano di Dossena e i costi

Per vivere l'esperienza di camminare a 1200 passi nel vuoto sul ponte tibetano più lungo al mondo non bisogna recarsi all'estero, ma in Lombardia. Per la precisione a Dossena, comune italiano della provincia di Bergamo a cavallo tra la val Serina e la val Brembana. Una volta giunti in questo caratteristico comune è possibile raggiungere il ponte tibetano attraverso un sentiero, l’ex area di tiro a volo Roccolo Corna Bianca.

Dopo una breve visita e spiegazione sull'utilizzo di moschettoni e imbracatura si parte alla visita del ponte nel Sole. Nessun timore per chi soffre di acrofobia, la paura delle altezze e dei luoghi elevati, visto che durante il percorso sul ponte tibetano si è completamente protetti con apposite imbracature.

Ponte nel sole, miniere ed escursioni: Dossena è impegnato nel rilancio turistico, per dare un futuro ai suoi giovani. Le immagini del ponte tibetano più esteso al mondo e le interviste nella puntata di stasera di Orobie Extra, in onda alle 22 su BergamoTv @orobieit pic.twitter.com/uSyPBpsbZh — Orobie (@orobieit) May 17, 2023

Una volta messi in protezione, non resta che godervi lo spettacolo di un'esperienza che non dimenticherete tanto facilmente. La visita al ponte tibetano di Dossena ha un costo di 25 euro: il ticket comprende parcheggio, navetta e ingresso in diverse fasce orarie, tra le 9 e le 15.45. Vietato l'ingresso ai minori di 12 anni, salvo non superino i 140 centimetri di altezza, e alle persone che presentano condizioni fisiche non ottimali. La durata del tragitto è di circa 40 minuti.