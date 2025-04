Il Venerdì Santo è un giorno lavorativo o festivo?

Il Venerdì Santo è una delle ricorrenze più significative per la tradizione cristiana, in particolare cattolica e protestante. Molti si chiedono: ma il Venerdì Santo è considerato un giorno festivo o lavorativo in Italia? La risposta può variare a seconda della regione, della confessione religiosa e del contesto lavorativo. Scopriamo insieme cosa prevede la legge e quali sono le eccezioni.

Il Venerdì Santo è festivo in Italia?

In Italia, il Venerdì Santo non è considerato un giorno festivo a livello nazionale. Non è inserito nel calendario delle festività riconosciute dalla legge, come il Natale, Pasqua o il 25 aprile. Questo significa che, per la maggior parte dei lavoratori, il Venerdì Santo è un giorno lavorativo regolare. Tuttavia, la situazione può cambiare in alcuni casi particolari.

Eccezioni regionali e confessionali

In una regione a statuto speciale come il Trentino-Alto Adige, alcune scuole e uffici pubblici possono osservare una chiusura in occasione del Venerdì Santo, soprattutto nelle zone con forte presenza protestante.

Per le confessioni religiose diverse da quella cattolica, come ad esempio i valdesi, luterani e protestanti, il Venerdì Santo è infatti una festività religiosa particolarmente sentita. Alcuni contratti collettivi o accordi specifici permettono ai lavoratori di osservare questo giorno come festivo, usufruendo di permessi retribuiti o ferie.

Venerdì Santo, scuole e uffici: cosa succede?

In prossimità della Pasqua, le scuole italiane restano chiuse per le vacanze pasquali, che includono solitamente anche il Venerdì Santo. Tuttavia, la chiusura non è dovuta alla festività in sé ma rientra nel calendario scolastico regionale.

Per quanto riguarda gli uffici pubblici e privati, non è prevista alcuna chiusura automatica per il Venerdì Santo, a meno di disposizioni aziendali interne o permessi personali.