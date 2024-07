Il cambiamento del clima cambia anche il tempo: giornate sempre più lunghe

Il riscaldamento globale sta cambiando letteralmente il tempo e non solo drammaticamente il clima. Sta allungando infatti le giornate: di poco, certo, ma abbastanza da preoccupare per la sincronizzazione al millesimo di secondo di traffico Internet, transazioni finanziarie e sistemi Gps per spostamenti e navigazione, anche di navicelle e satelliti.

Scioglimento dei ghiacci e rotazione

Il cambiamento climatico provocato dall’uomo, in nemmeno duecento anni, sta cambiando un processo millenario come la rotazione terrestre. Come? Lo spiega uno studio appena pubblicato, riportato dal quotidiano britannico The Guardian.

Lo scioglimento dei ghiacci polari con l’aumento progressivo delle temperature, in particolare in Groenlandia e Antartide, fa aumentare poi l’acqua negli oceani all’altezza dell’Equatore rendendo la Terra più “panciuta” e rallentandone la rotazione. Le giornate durano così sempre di più.

2,6 millesimi in più entro il 2100?

La ricerca appena pubblicata in Proceedings of the National Academy of Sciences of the Usa ha calcolato la variazione tra 0,3 e 1 millesimo di secondo per secolo (ms/cy) tra 1900 and 2000. Dal 2000, con l’accelerazione del riscaldamento globale e dello scioglimento contemporaneo dei ghiacci, siamo saliti a 1,3 millesimi di secondo per secolo (ms/cy), già su livelli mai visti sulla Terra. Se non taglieremo le emissioni, almeno rallentando significativamente il cambiamento climatico, si prevede di arrivare a 2.6 ms/cy entro 2100.