Il monumento più visitato d'Italia è a Roma (ma non è il Colosseo)

Il nostro Paese è così ricco di bellezze naturali e architettoniche che individuare qual è il monumento più visitato d'Italia potrebbe non essere facile. A dare una risposta a questa domanda ci ha pensato Musement, piattaforma online del settore turismo. Stando a quanto riportato dai dati raccolti quello che ha ricevuto il maggior numero di visite non è, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il Colosseo, anche se si trova comunque nella Città eterna.

Il luogo più amato dai turisti si trova a Roma

Sicuramente quando parliamo di città d'arte la Capitale ha un ruolo di rilievo nel panorama italiano. Proprio qui si trova infatti il monumento più visitato del Bel Paese, anche se non si tratta del Colosseo, come potrebbero pensare in molti.

A conquistare il cuore dei turisti in visita in Italia è infatti la romantica Fontana di Trevi. Sicuramente anche l'anfiteatro Flavio conta ogni anno migliaia di turisti, ma sembra che sia davvero impossibile visitare Roma e poi ripartire senza aver ammirato e gettato comunque un soldino nella fontana romana dall'ampio bacino costantemente "controllata" dal dio Oceano, che domina lo scenario nella statua in cui è ritratto alla guida del suo cocchio a forma di conchiglia.

Fontana di Trevi tra realtà e leggenda

La fontana, fatta costruire nel 1732 da Papa Clemente XII, deve il suo nome a un toponimo già in uso nel XII secolo, "regio Trivii", che fa riferimento alle tre vie che confluiscono nella piazza. Alcuni sostengono però che il nome derivi invece dal fatto che nella struttura originaria la fontana aveva tre sbocchi delle acque.

Tutti la abbiamo ammirata anche nelle celebri scene del film La Dolce Vita di Federico Fellini e ricordiamo bene l'immagine di una provocante Anita Ekberg che si immerge con il suo lungo abito nero nelle scintillanti acque della fontana, invitando Marcello Mastroianni a fare altrettanto.

La tradizione vuole che chiunque si trovi davanti alla fontana di Trevi non dovrebbe mai dimenticarsi di gettare una monetina all'interno della vasca per assicurarsi un nuovo soggiorno a Roma. Per i più romantici c'è anche la leggenda che le monetine faranno risuonare presto le campane nuziali.