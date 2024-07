Il grano protagonista delle più suggestive sagre di luglio: ecco le Feste del Grano

Come ogni anno, il 26 luglio a Jelsi, in provincia di Campobasso, si commemora Sant'Anna attraverso la suggestiva tradizione della Festa del Grano. Una ricorrenza quella della tradizionale Festa del Grano di Jelsi che affonda le sue origini nei riti agrari fin dal 1805, anno in cui nel giorno di Sant'Anna ci fu un terremoto.

Festa del Grano 2024 a Jelsi

L'organizzazione della tradizionale Festa del Grano di Jelsi prevede un periodo lungo, e coinvolge tutta la popolazione. Durante il giorno di festa, il 26 luglio, le spighe di grano più belle si trasformeranno in vere e proprie opere d’arte da portare in processione.

La manifestazione inizia al mattino presto, con i partecipanti che arrivano in paese con i propri carichi di grano. Per circa due secoli durante la tradizionale Festa del Grano di Jelsi, i contadini jelsesi hanno portato in sfilata carri votivi, denominati "traglie", ricolmi di grano trasportati dai buoi. Oggi, assieme alle "traglie" sfilano lungo il corso principale altri carri che mostrano lavorazioni allegoriche realizzate tutte con il grano.

Le altre Feste del Grano a Luglio 2024

Se quella del 26 luglio a Jelsi è la più famosa Festa del Grano, non sono da meno le altre sagre e feste che celebrano la preziosa materia prima in giro per il nostro Paese.

A Villamarzana, in provincia di Rovigo, da giovedì 4 a domenica 7 luglio, è in programma la consueta Festa del Grano. Giunta alla trentaquattresima edizione, quella che si tiene a Villamarzana è una delle feste del Grano più longeve del Polesine, una ver a e propria tradizione del nostro Paese.

Il 7 luglio a Troia, comune della Puglia, si festeggia la fine della mietitura con la “Festa del Grano”. L’evento è un’occasione per celebrare le tradizioni e i riti legati alla mietitura. La giornata sarà animata da piazze tematiche nelle quali saranno mostrate le fasi di lavorazione del grano. Una vera immersione nel nostro passato e nei gusti più autentici del territorio pugliese.

A Città di Castello, in provincia di Perugia (Umbria), l’8 e il 9 luglio si terrà la festa organizzata da Molini Fagioli. Si tratta di un evento dedicato a chi per tutto l’anno lavora in filiera alla ricerca della qualità. Anche in questo caso, a essere celebrato è il grano, vero e èroprio fiore all'occhiello della gastronomia Made in Italy.