FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Il giorno di San Francesco torna festivo in Italia? Il provvedime...

Il giorno di San Francesco torna festivo in Italia? Il provvedimento sotto esame in Parlamento

In occasione dell’ottocentesimo anniversario della scomparsa di San Francesco d’Assisi, due proposte per istituire una giornata festiva.
Calendario18 Settembre 2025 - ore 11:24 - Redatto da Meteo.it
Calendario18 Settembre 2025 - ore 11:24 - Redatto da Meteo.it

I giorni segnati in rosso sul calendario corrispondono alle festività ufficiali stabilite dallo Stato, che includono sia ricorrenze religiose sia civili. Tra queste troviamo il Capodanno, il Natale, Santo Stefano, il Lunedì dell'Angelo, il 25 aprile (Anniversario della Liberazione), il primo maggio (Festa del Lavoro), la festa di Ognissanti e quella del santo patrono, che varia da città a città.

Ora si discute la possibilità di introdurre un nuovo giorno festivo: il 4 ottobre, data in cui si ricorda San Francesco d’Assisi, co-patrono d’Italia insieme a Santa Caterina da Siena. Questa ricorrenza era già considerata festiva tra il 1958 e il 1977 e il Parlamento è attualmente vicino a reinserirla ufficialmente tra le festività nazionali.

Perché il giorno di San Francesco potrebbe tornare ad essere festivo

In Parlamento sono state presentate due proposte di legge per reintrodurre la festività del 4 ottobre, in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, che ricorreranno nel 2026. L'iniziativa vuole essere anche un segno di riconoscimento verso Papa Francesco. Il voto alla Camera è previsto entro giovedì 18 settembre, dopodiché la misura passerà al Senato per l’approvazione definitiva.

Le due iniziative legislative provengono rispettivamente da Noi Moderati, che ricorda in particolare il pontefice scomparso ad aprile, definito "simbolo di pace, fraternità e attenzione all’ambiente", e da Fratelli d’Italia, con il sostegno del resto della coalizione di governo.

La proposta di Noi Moderati porta la firma di Maurizio Lupi, mentre quella di Fratelli d’Italia è presentata da Lorenzo Malagola. Entrambe le proposte evidenziano l’importanza dei principi incarnati da San Francesco: pace, fratellanza, ecologia e solidarietà.

Come ogni giornata festiva riconosciuta a livello nazionale, anche il 4 ottobre comporterebbe un incremento della retribuzione per i lavoratori del settore pubblico e privato. Per i dipendenti statali, come le forze dell’ordine e il personale sanitario, sarà lo Stato a sostenere i costi aggiuntivi.

La spesa prevista a partire dal 2027 è stimata in 10,6 milioni di euro: 8,7 milioni destinati al sistema sanitario nazionale e 1,8 milioni per coprire le indennità di straordinario di polizia, esercito e vigili del fuoco.

Il calendario dei giorni festivi

Il 4 ottobre, in onore di San Francesco d’Assisi, entrerebbe a far parte delle festività ufficiali riconosciute a livello nazionale aggiungendosi così a un calendario già ricco di ricorrenze civili e religiose. Tra queste troviamo il Capodanno (1° gennaio) e l’Epifania (6 gennaio), oltre al Lunedì dell’Angelo, che segue la domenica di Pasqua.

Il 25 aprile si celebra la Liberazione, mentre il 1° maggio è dedicato alla Festa dei lavoratori. Il 2 giugno ricorda la nascita della Repubblica Italiana. Durante l’estate, il 15 agosto segna l’Assunzione di Maria, conosciuta anche come Ferragosto. In autunno si festeggiano Ognissanti (1° novembre) e l’Immacolata Concezione (8 dicembre). Le festività natalizie comprendono il 25 dicembre, giorno di Natale, e il 26 dicembre, Santo Stefano.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Quando arriva l’autunno? Ecco perché l’equinozio non sempre cade il 21 settembre
    Calendario17 Settembre 2025

    Quando arriva l’autunno? Ecco perché l’equinozio non sempre cade il 21 settembre

    Tra pochi giorni ci sarà l'equinozio d'autunno, momento che segna ufficialmente l'inizio della stagione astronomica ma che non ha una data fissa.
  • Quando c'è il passaggio all'ora solare? Quest’anno il cambio arriva prima: ecco la data
    Calendario15 Settembre 2025

    Quando c'è il passaggio all'ora solare? Quest’anno il cambio arriva prima: ecco la data

    In arrivo il passaggio all'ora solare: ecco la data quando si sposteranno le lancette dell'orologio indietro di un'ora.
  • Equinozio d'autunno 2025: cosa significa e quando inizia quest'anno?
    Calendario10 Settembre 2025

    Equinozio d'autunno 2025: cosa significa e quando inizia quest'anno?

    L’equinozio d’autunno 2025 segna ufficialmente il passaggio alla stagione autunnale nell’emisfero settentrionale: ecco quando inizia.
  • Inizio scuola 2025-2026: quando suona la prima campanella nelle diverse regioni d'Italia?
    Calendario8 Settembre 2025

    Inizio scuola 2025-2026: quando suona la prima campanella nelle diverse regioni d'Italia?

    Quando suonerà la prima campanella per sancire l'inizio della scuola? Ecco le date per il ritorno sui banchi, che variano tra le regioni.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: a inizio settimana rischio nubifragi e clima autunnale! Ecco dove
Tendenza18 Settembre 2025
Meteo: a inizio settimana rischio nubifragi e clima autunnale! Ecco dove
Da domenica 21 l'anticiclone inizia a dare segni di cedimento fino all'arrivo di una perturbazione che a inizio settimana porterà forti temporali
Meteo: nel weekend l'Anticiclone si indebolisce! Ecco quando tornano le piogge
Tendenza17 Settembre 2025
Meteo: nel weekend l'Anticiclone si indebolisce! Ecco quando tornano le piogge
La tendenza meteo per il weekend del 20-21 settembre indica un indebolimento dell'alta pressione con l'avvicinamento di una nuova perturbazione.
Meteo, quanto durerà il caldo estivo? La tendenza da venerdì 19 settembre
Tendenza16 Settembre 2025
Meteo, quanto durerà il caldo estivo? La tendenza da venerdì 19 settembre
Anticiclone protagonista tra venerdì e il weekend, con tempo stabile e caldo anomalo. Per l'inizio della settimana, però, si conferma una svolta.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 18 Settembre ore 14:26

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154