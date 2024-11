Il costo dell’assicurazione auto è salito di 60 euro in 2 anni secondo il Codacons

In due anni il costo delle tariffe Rc auto ha subito un forte aumento, abbattendosi sulle tasche degli italiani e aumentando così la spesa delle famiglie. Il rincaro stimato è di circa il 17,3% dal 2022, che tradotti in euro, sarebbero in media circa 61 euro per ogni singola polizza assicurativa. A rendere noti questi dati sul rincaro delle assicurazioni auto è il Codacons che mette a confronto i dati provinciali Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni).

Costo assicurazione auto salito di 60 euro: i dati del Codacons

L'incremento delle polizze assicurative ha comportato una spesa totale che segna una crescita di oltre 2 miliardi di euro per i consumatori su ben 32,9 milioni di veicoli assicurati. Dai 353 euro in media di gennaio 2022 le polizze Rc auto sono passate a circa 414 euro di settembre 2024.

Su tutto il territorio italiano, sono ben 12 le città che hanno registrato un aumento del +20%. La polizza auto più costosa spetta a Prato con i suoi 601 euro, seguita dalla città di Napoli con 595 euro. Il costo più basso è invece registrato a Enna con 294 euro. Ecco la lista dove le polizze auto sono aumentate in questi ultimi due anni.

Roma +27,2% : da 379,7 euro a 483 euro con un rincaro di +103 euro;

: da 379,7 euro a 483 euro con un rincaro di +103 euro; Cagliari (+22,5%);

(+22,5%); Pordenone (+21,5%)

(+21,5%) Massa-Carrara (+21,3%).

(+21,3%). Caltanissetta (+21,3%).

Tra le città più virtuose, dove l'aumento delle polizze auto è stato inferiore troviamo alcune province calabresi tra cui:

Reggio Calabria che registra un +4,4% (pari a +17,4 euro ad assicurato);

che registra un +4,4% (pari a +17,4 euro ad assicurato); Cosenza (+7,9% per +24,7 euro);

(+7,9% per +24,7 euro); Catanzaro (+8,6% pari a + 28,7 euro).

Nonostante l’aumento delle polizze assicurative, si indica una riduzione degli incidenti rispetto all'anno 2019: con un -3,3% di incidenti nel 2023, del -4,2% i le morti a causa di sinistri e -6,9% i feriti durante gli incidenti.

Il report Codacons: proseguono i rincari

Il report pubblicato dal Codacons, offre un quadro chiaro della situazione che riguarda i prezzi in questi ultimi due anni. Nello scorso mese di agosto, era stato già rilevato un costo medio dell’Rc auto di circa 418 euro, ovvero un aumento del +6,7% su base annua in termini nominali e del +5,6% in termini reali.

Su base provinciale, i rincari minori per le polizze auto su base annua spettavano a Foggia con un +2,6%, mentre gli aumenti maggiori erano stati registrati nella città di Roma con un +12%.

Per quello che invece concerne la classe di merito, per quelle superiori alla prima l'aumento dei prezzi medi rilevati era del +10,4%, mentre per le assicurazioni di prima classe l'aumento era del +6,1%.