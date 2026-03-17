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Il bacio tra Luna e Venere saluta l'inverno e accoglie la primavera. La data

Il 20 marzo segna l’arrivo della primavera e offre anche uno spettacolo nel cielo: la suggestiva congiunzione tra la Luna e Venere.
Spazio17 Marzo 2026 - ore 14:37 - Redatto da Meteo.it
Spazio17 Marzo 2026 - ore 14:37 - Redatto da Meteo.it

Con l’arrivo della primavera il cielo offrirà uno spettacolo suggestivo: l’incontro tra la Luna e Venere, una congiunzione astronomica non rarissima ma sempre molto affascinante.

Questo fenomeno potrà essere visto facilmente anche a occhio nudo, se le condizioni meteo lo permetteranno. I due corpi celesti appariranno vicini nel cielo creando un effetto luminoso davvero suggestivo. Nello stesso giorno si verificherà anche l’equinozio di primavera.

Bacio tra Luna e Venere, ecco quando ci sarà

Con l’arrivo della primavera il cielo offrirà uno spettacolo affascinante da osservare. Il 20 marzo sarà possibile assistere a una suggestiva congiunzione tra la Luna crescente e il pianeta Venere, un incontro astronomico non raro ma sempre molto emozionante.

Se il tempo sarà sereno, il fenomeno potrà essere ammirato facilmente anche senza strumenti, semplicemente guardando il cielo. I due corpi celesti appariranno molto vicini tra loro creando un effetto luminoso davvero scenografico.

La sera del 20 marzo, intorno alle 19, Luna e Venere saranno visibili nella costellazione dei Pesci. Nello stesso giorno si verificherà anche l’equinozio di primavera del 2026, previsto alle 15:46 ora italiana.

Questo momento segna ufficialmente l’inizio della primavera astronomica nell’emisfero settentrionale. Contemporaneamente, nell’emisfero sud comincerà invece la stagione autunnale.

Durante l’equinozio il Sole si trova esattamente sopra l’equatore terrestre. I suoi raggi colpiscono il pianeta in modo perpendicolare rispetto all’asse terrestre. Per questo motivo il giorno e la notte hanno una durata quasi identica in tutto il mondo. Il termine equinozio deriva infatti dal latino e significa proprio “notte uguale”, a indicare questo perfetto equilibrio tra luce e buio.

Bacio Luna e Venere, come vederlo

Per osservare al meglio questo fenomeno celeste è importante scegliere un luogo con l’orizzonte completamente libero, lontano da edifici, alberi o rilievi che possano coprire la visuale. Anche le condizioni del tempo giocano un ruolo fondamentale: il cielo deve essere sereno e privo di nuvole per permettere una visione chiara degli astri.

Lo spettacolo è già molto suggestivo a occhio nudo, ma un binocolo può rendere la scena ancora più affascinante, facendo percepire meglio la vicinanza ottica tra i corpi celesti. Vale la pena prendersi qualche minuto per guardare il cielo con calma.

Per gli appassionati di fotografia, immortalare questo evento non è facilissimo. Tuttavia, con una buona fotocamera e l’attrezzatura adeguata si possono ottenere immagini davvero spettacolari.

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Ultimo aggiornamento Martedì 17 Marzo ore 18:01

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