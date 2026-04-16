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Il 22 aprile è la Giornata della Terra 2026: come nasce e perché si celebra l'Earth Day?

La Giornata Mondiale della Terra è un’iniziativa dedicata alla tutela dell'ambiente: ecco come nasce e quando si celebra.
Calendario16 Aprile 2026 - ore 15:15 - Redatto da Meteo.it
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Il 22 aprile di ogni anno si festeggia l’Earth Day, noto come Giornata della Terra, un evento globale che coinvolge ben 193 Paesi. Si tratta della più importante iniziativa dedicata alla tutela dell’ambiente a livello internazionale. Questa ricorrenza rappresenta un momento di riflessione sullo stato di salute del nostro pianeta. Le attività umane hanno infatti reso la Terra sempre più vulnerabile e bisognosa di attenzione. L’Earth Day invita cittadini e istituzioni a prendere coscienza dell’impatto delle proprie azioni sull’ambiente.

Giornata della Terra 2026, come nasce e chi l'ha inventata

L’idea di istituire una giornata dedicata alla salvaguardia del pianeta nacque grazie all’attivista pacifista John McConnell, originario dell’Iowa e nato nel 1915, convinto che l’umanità avesse il dovere etico di proteggere la Terra e condividere in modo equo le sue risorse. Nel 1969, durante una conferenza dell’UNESCO a San Francisco, propose la creazione di una ricorrenza mondiale per celebrare la bellezza e la vita sul pianeta. Il suo obiettivo era sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi che minacciavano l’equilibrio naturale, fondamentale per la sopravvivenza di tutti gli esseri viventi.

La prima celebrazione della Giornata della Terra si svolse il 21 marzo 1970 a San Francisco, in concomitanza con l’equinozio di primavera. Nello stesso anno, il senatore americano Gaylord Nelson ampliò l’iniziativa a livello nazionale negli Stati Uniti, stabilendo come data ufficiale il 22 aprile. Un ruolo decisivo fu svolto anche da Denis Hayes, primo coordinatore dell’evento, che contribuì alla sua diffusione oltre i confini statunitensi.

Grazie al lavoro dell’Earth Day Network, la manifestazione riuscì a coinvolgere oltre 180 Paesi in tutto il mondo. Con il passare degli anni, l’importanza dell’iniziativa è cresciuta sempre di più, fino a ottenere un riconoscimento ufficiale globale. Nel 2009, infatti, le Nazioni Unite hanno proclamato il 22 aprile come Giornata Internazionale della Madre Terra, sancendo il valore universale di questa ricorrenza.

Perché è importante celebrare l'Earth Day

La Giornata della Terra rappresenta un momento fondamentale per informare le persone e promuovere interventi concreti contro la crisi ambientale in corso. I dati evidenziano chiaramente la gravità della situazione legata al cambiamento climatico. La temperatura media globale è salita di circa 1,3°C rispetto al periodo preindustriale, con un’accelerazione significativa registrata negli ultimi cinquant’anni. Questo aumento ha effetti pesanti sugli ecosistemi e sulla vita umana.

A partire dal 1970, i fenomeni meteorologici estremi hanno provocato danni economici per oltre 4,3 trilioni di dollari a livello mondiale. Nello stesso periodo, più di due milioni di persone hanno perso la vita a causa di calamità naturali, colpendo soprattutto i Paesi più poveri. Anche il livello dei mari è in costante crescita, con un incremento annuo di circa 4,4 millimetri, mettendo a rischio molte aree costiere. L’erosione delle coste e le inondazioni rappresentano una minaccia concreta per milioni di abitanti.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 16 Aprile ore 18:19

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