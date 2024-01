Il 2023 si conferma l’anno più caldo mai registrato: ecco i dati

Il 2023 si conferma l'anno più caldo mai registrato, I dati mese dopo mese parlano chiaro. Come stimato infatti quasi la metà dei giorni dell'anno appena passato è stata più calda di oltre 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. Cosa dobbiamo aspettarci, ma soprattutto quali sono i dati che hanno portato gli studiosi a compiere tali affermazioni? Ecco tutte le news e gli ultimi studi compiuti.

Il 2023 sarà ricordato, almeno per ora, come l'anno più caldo

Sono arrivate le conferme. Il 2023 si è laureato come l'anno più caldo mai registrato dal 1850. Gli studiosi del Copernicus Climate Change, il programma di osservazione della Terra di Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Commissione Ue, hanno stimato che la temperatura media globale sia aumentata quasi di 1,5 gradi centigradi.

Oltretutto secondo Stephane Dujarric, il portavoce del segretario generale dell'Onu, la situazione e gli eventi estremi registrati finora è: "solo assaggio di un futuro catastrofico". Ci attendono anni capaci di abbattere i record appena raggiunti? Pare di sì, o almeno questo è quello che si pensa ad oggi visti i dati raccolti e le possibili proiezioni analizzate.

Inoltre pare proprio che con l’aumentare delle temperature, aumenti anche la frequenza e l’intensità dei fenomeni estremi. Basti pensare a quanto accaduto nel nostro paese negli ultimi 12 mesi e quindi agli incendi in Sicilia e alle alluvioni in Toscana ed Emilia-Romagna.

I dati raccolti da Copernicus

Come si è giunti a dire che il 2023 è stato l'anno più caldo? Ebbene si è visto che quasi il 50% dei giorni dell'anno appena passato è stato più caldo di oltre 1,5 °C rispetto al livello del periodo 1850-1900. Agli studiosi è balzato all'occhio un dato ancor più importante. Pare infatti che ben un paio di giorni di novembre siano stati più caldi di oltre 2 gradi. Un dato eccezionale. Ciò non era mai capitato, almeno non da quando si è iniziato a rilevare le temperature e a tenerne memoria.

Come spiegato da Copernicus, in generale ogni mese del 2023, soprattutto quelli da giugno a dicembre, è stato più caldo del mese corrispondente in qualsiasi anno precedente. Ciò ha portato a mandare in frantumi i record stabiliti nel 2016. I mesi davvero più caldi? Sicuramente luglio e agosto. Paradossalmente, al contrario di ogni aspettativa, il mese di dicembre è stato il più caldo a livello globale, con una temperatura media di 13,51 gradi.