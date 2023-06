Idratarsi correttamente in estate: i consigli da rispettare

Con l’arrivo del caldo è ancora più importante assumere la giusta quantità di liquidi durante la giornata, così da sentirsi in forma ed evitare problemi di disidratazione. Bere appena svegli, prima di andare a letto e prima di ogni pasto è solo uno dei tanti accorgimenti suggeriti dagli esperti.

Le regole per bere in estate

L’idratazione svolge un ruolo essenziale per la salute e il benessere dell’organismo, oltre a permettere la corretta regolazione della temperatura corporea. Soprattutto per chi fa più fatica ad assumere una sufficiente quantità di liquidi, è importante seguire alcuni consigli utili.

Anzitutto, ricordarsi sempre di tenere a portata di mano una bottiglia o una borraccia piena d’acqua, perché restare a lungo senza bere può portare a problemi di disidratazione.

Anche l’alimentazione può essere di grande aiuto: mangiare frutta e verdura fresca nelle giornate calde aiuta ad assumere non solo liquidi, ma anche vitamine e sali minerali. Tra gli alimenti che contengono più acqua spiccano la lattuga, il sedano, l’anguria, le zucchine, il cetriolo, le fragole, le ciliegie e il melone.

A volte, giusto per cambiare un po’, si può aggiungere all’acqua qualcosa per aromatizzarla, come zenzero, limone o altri infusi a base di prodotti naturali.

È fondamentale idratarsi correttamente soprattutto durante l’attività fisica: in estate, quando si pratica sport, il corpo perde tanti liquidi e sali - con il sudore - e per questo bisognerebbe ricordarsi di bere a piccoli sorsi e con continuità per reintegrare i liquidi persi.