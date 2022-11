Quanta acqua bere al giorno? Non esiste una quantità adatta per tutti

L’indicazione generica di bere 2 litri d’acqua al giorno non è davvero adatta a tutti, perché la quantità di liquidi che bisogna assumere quotidianamente è influenzata da vari fattori, tra cui caratteristiche personali (età, peso, sesso, altezza), attività fisica e abitudini alimentari. Tutto questo è emerso anche da una ricerca scientifica condotta su migliaia di persone negli Stati Uniti e pubblicata sulla rivista Science.

Ogni persona ha le proprie regole

L’acqua, oltre a essere il costituente principale del nostro corpo, è fondamentale per il funzionamento dell’organismo. Se non assumiamo la giusta quantità di liquidi possiamo infatti andare incontro a disidratazione, sensazione di malessere e malfunzionamento di vari organi. Proprio per questo motivo è importante assumere la giusta quantità di acqua nel corso della giornata, in base alle caratteristiche personali e allo stile di vita.

Per esempio, è emerso che il ricambio idrico è maggiore negli uomini tra i 20 e i 30 anni e nelle donne tra i 20 e i 55 anni e diminuisce con l’avanzare degli anni. Un altro aspetto da non sottovalutare riguarda l’attività fisica: utilizzare il doppio dell’energia, per esempio, aumenta il ricambio idrico giornaliero di circa un litro. Anche le condizioni ambientali, come livello di inquinamento, umidità atmosferica e temperatura possono determinare la necessità di assumere una quantità maggiore di liquidi.