I luoghi più green delle Alpi: la lista delle 19 Bandiere Verdi 2022

Son ben 19 le Bandiere Verdi 2022 che Legambiente ha assegnato quest'anno alle Alpi. L'associazione ambientalista italiana, erede dei primi nuclei ecologisti e del movimento antinucleare, ha sottolineato quanto le Alpi siano "sempre di più culla di esperienze virtuose capaci di puntare sulla sostenibilità ambientale". Ecco la lista completa.

19 Bandiere Verdi alle Alpi nel 2022

Continua a crescere il numero di Bandiere Verdi assegnate all'arco alpino. Nel corso di 20 anni, Legambiente ha assegnato ben 241 bandiere alle Alpi, di cui solo 19 in questo 2022. Nel comunicato diramato alla stampa, l'associazione ha riconosciuto all'arco alpino un premio alla "realtà, comunità, imprese e start-up, amministrazioni locali, ma anche singoli cittadini che si danno fare per valorizzare il territorio montano rispettando l’ambiente". Questi i requisiti richiesti per l'assegnazione dell'importante riconoscimento ambientale: sostenibilità ambientale, tutela e valorizzazione del paesaggio, agricoltura e filiera agroalimentare, innovazione e servizi smart, comunità locali che fanno rete. Non solo, si tratta di un riconoscimento assegnato per l'impegno costante a favore di turismo sostenibile finalizzato alla valorizzazione del territorio montano.

Le Bandiere Verdi sono state così suddivise: 4 assegnate a Piemonte e Friuli Venezia Giulia, 3 bandiere a Lombardia e Trentino, 2 al Veneto e 1 alla Liguria e Alto Adige. Infine una bandiera assegnata ad Appia, la rete della Pastorizia Italiana dove è stato avviato un corso sperimentale di formazione e accompagnamento per giovani pastori della Scuola Nazionale di Pastorizia.

La lista delle 19 bandiere verdi 2022 assegnate alle Alpi

Ecco la lista completa delle 19 bandiere verdi 2022 assegnate da Legambiente alle Alpi.

Piemonte : Associazione promozione sociale NATworking, In memoria di Maria e Andrea Schneider, ITIS “Sella di Biella” e Gruppo alpinistico scolastico delle scuole primarie e secondarie dell’Ic di Valdilana (Biella), Si parte dal bosco (Torino);

: Associazione promozione sociale NATworking, In memoria di Maria e Andrea Schneider, ITIS “Sella di Biella” e Gruppo alpinistico scolastico delle scuole primarie e secondarie dell’Ic di Valdilana (Biella), Si parte dal bosco (Torino); Lombardia : Centro di formazione vacanze di Salecina (Canton Grigioni), i Rais cooperativa di comunità Dossena (Bergamo), Amministrazione comunale San Giovanni Bianco (Bergamo);

: Centro di formazione vacanze di Salecina (Canton Grigioni), i Rais cooperativa di comunità Dossena (Bergamo), Amministrazione comunale San Giovanni Bianco (Bergamo); Veneto : Amministrazione comunale Rotzo (Vicenza), Azienda agricola Damos Pieve di Cadore (Belluno);

: Amministrazione comunale Rotzo (Vicenza), Azienda agricola Damos Pieve di Cadore (Belluno); Trentino Alto-Adige : Heimatpflegeverband Sudtirol Federazione provinciale per la tutela del paesaggio, storia e tradizioni locali (Bolzano), Fondazione Castel Pergine (Trento), Accademia di comunità di Rovereto (Trento), Società Sviluppo turistico Grumes (Trento);

: Heimatpflegeverband Sudtirol Federazione provinciale per la tutela del paesaggio, storia e tradizioni locali (Bolzano), Fondazione Castel Pergine (Trento), Accademia di comunità di Rovereto (Trento), Società Sviluppo turistico Grumes (Trento); Friuli-Venezia Giulia : Friul Cashmere (Pordenone), Comune di Malborghetto Valbruna (Udine), Cramars cooperativa sociale (Udine), Comune di Resia (Udine);

: Friul Cashmere (Pordenone), Comune di Malborghetto Valbruna (Udine), Cramars cooperativa sociale (Udine), Comune di Resia (Udine); Liguria: Cooperativa di comunità Brigi Mendatica (Imperia).

Non solo, Legambiente ha assegnato anche le bandiere nere 2022. 10 sono state assegnate alle Alpi: 3 in Piemonte, 1 in Valle d’Aosta, 1 in Lombardia, 1 in Alto Adige, 1 in Trentino, 1 in Veneto, 1 in Friuli-Venezia Giulia e 1 speciale nelle Marche. L'associazione ha precisato: "Nel complesso osserviamo che con gli anni sono sempre meno numerose rispetto alle verdi. In parte forse per quel po’ di coscienza ambientale che lentamente sta crescendo anche nei soggetti più refrattari e in parte perché c’è una monotonia di questioni che si ripetono".

A seguire le Bandiere Nere 2022: