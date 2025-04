I ghiacciai dell'emisfero boreale si stanno sciogliendo: 1.620 km di nuove coste in Groenlandia

Stando a quanto riportato da una ricerca pubblicata su Nature Climate Change, condotta da un team di esperti, i ghiacciai dell'emisfero boreale si stanno pian piano sciogliendo a causa dei cambiamenti climatici. Questo fenomeno ridisegnando le coste della Groenlandia, al centro ora delle attenzioni espansionistiche del presidente americano Donald Trump.

Ghiacciai dell'emisfero boreale in scioglimento: molti km di nuove coste in Groenlandia

Dai dati forniti dal team che ha condotto lo studio a cui hanno preso parte ecologi polari, geografi e scienziati marini, si evince che in ben vent'anni, precisamente tra il 2000 e il 2020, la Groenlandia avrebbe a quanto pare guadagnato ben 1.620 chilometri di coste rocciose in più rispetto a prima.

Questo è avvenuto a causa dello scioglimento dei ghiacciai. Il fenomeno delle coste riemerse riguarda l'intero emisfero boreale dove in 20 anni sono rinvenuti in tutto ben 2.466 chilometri di nuove coste il cui 66% sono riemerse solo in Groenlandia.

Riemerse 35 isole

Dallo scioglimento dei ghiacciai sono emerse ben 35 isole con un'estensione che supera gli 0,5 km quadrati. Di queste trentacinque isole, 29 si trovano in Groenlandia e le altre 6 tra le Svalbard e l'Artico russo. Cinque di queste isole erano già state mappate prima che venissero ricoperte dal ghiaccio, 13 delle isole emerse invece non erano mai state identificate da quando esistono le mappature, questo sta a significare che sono sempre stare ricoperte di ghiaccio.

Interessi geopolitici in ballo

Il fenomeno delle coste riemerse preoccupa gli esperti, non solo per l'impatto che i cambiamenti climatici hanno da sempre sul nostro pianeta, ma anche per gli interessi geopolitici che subentrano. Lo scioglimento dei ghiacciai rende accessibili nuove aree ricche di risorse naturali.