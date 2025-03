Himalaya: scoperta l’origine degli spettri rossi in cielo, ecco la soluzione

La notte del 19 maggio 2022 vicino al lago Pumoyongcuo in Tibet sono stati fotografati alcuni "fulmini rossi" nel cielo. Un fenomeno atmosferico che dopo diversi anni ha finalmente una sua soluzione. Ecco come si sono formati.

Fulmini russi nei cieli dell'Himalaya in Tibet: la spiegazione

Lo strano fenomeno dei "fulmini rossi" ripreso da vicino nei pressi dell'altopiano tibetano meridionale nel 2022 dopo tre anni ha una sua spiegazione. Secondo alcuni scienziati, questo fenomeno atmosferico è stato causato dalla presenza di temporali sulla regione himalayana. Durante le tempeste di pioggia, infatti, i temporali possono generare diversi tipi di eventi luminosi transitori come getti giganteschi a causa del trasferimento di cariche coinvolte nella formazione di fulmini dall'interno delle nuvole al suolo.

I fulmini rossi apparsi nei cieli tibetani altro non sono che delle scariche elettriche che producevano vividi lampi rossi. Non solo, durante questo particolarissimo fenomeno atmosferico gli scienziati hanno notato anche la presenza di 16 getti secondari rari. Si tratta del primo caso mai registrato in Asia.

🔎 Desvelado el misterio de los «fuegos artificiales» de sprites sobre el Himalaya.

🎆 Un espectáculo eléctrico en el cielo: más de cien «sprites rojos» iluminaron el Himalaya en 2022 en una exhibición sin precedentes que permitió a los científicos estudiar el asombroso poder de… pic.twitter.com/CsUxnVef22 — Enrique Coperías (@CienciaDelCope) March 18, 2025

Tibet e fulmini rossi: gli scienziati "questo evento è stato davvero straordinario"

"Quasi la metà di questi eventi ha coinvolto 'spiriti danzanti', con altri 16 getti secondari non comuni e almeno quattro emissioni verdi estremamente rare chiamate 'fantasmi' osservate dopo gli spiriti associati" hanno spiegato gli scienziati nello studio pubblicato sulla rivista Advances in Atmospheric Sciences. Gli studiosi con a capo Gaopeng Lu dell'Accademia cinese delle scienze commentano così la formazione di fulmini rossi nei cieli dell'altopiano tibetano: "Questo evento è stato davvero straordinario".

Gli scienziati hanno spiegato che le scariche elettriche dei fulmini che hanno generato questi fulmini rossi sono nate da un complesso convettivo che si estende dalla pianura del Gange alle pendici meridionali dell'altopiano tibetano. Gaopeng Lu dell'Accademia cinese delle scienze ha aggiunto: "Tutto ciò suggerisce che i temporali nella regione dell'Himalaya hanno il potenziale per produrre alcune delle scariche elettriche più complesse e intense nell'alta atmosfera sulla Terra".