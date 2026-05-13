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Hantavirus: il Ministero della Salute chiarisce rischi, sintomi e quarantena in Italia

Attenzione per l'Hantavirus in mezzo mondo dopo il focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera MV Hondius. Come è la situazione in Italia?
Salute13 Maggio 2026 - ore 16:23 - Redatto da Meteo.it
Salute13 Maggio 2026 - ore 16:23 - Redatto da Meteo.it

Dopo il Covid-19, la diffusione del virus Hantavirus a bordo della nave da crociera MV Hondius ha costretto le autorità sanitarie di mezzo mondo a coordinarsi per evitare una nuova pandemia. Ecco tutte le ultime news con numero di contagi, decessi e la situazione in Italia.

Hantavirus, sintomi e numero di contagi e morti nel mondo

Al momento i dati sulla diffusione dell'Hantavirus sono i seguenti: 3 decessi e almeno 11 contagi accertati. Intanto la nave da crociera MV Hondius dove è scoppiato il focolaio dopo lo sbarco di tutti i passeggeri sull'Isola di Tenerife ha proseguito la sua corsa verso i Paesi Bassi per il processo di sanificazione.

Intanto cresce l'attenzione in tutto il mondo per l'Hantavirus, con le autorità sanitarie internazionali che stanno collaborando e cooperando per cercare di interrompere la catena dei contagi. Attenzione: la situazione è ben differente rispetto alla diffusione del Covid come sottolineato in diverse occasioni dalle autorità sanitarie per la presenza di presupposti epidemiologici diversi.

Anche l'Italia, con la circolare n.3482 inviata dal Ministero della Salute a tutte le Regioni, ha tranquillizzato la popolazione sottolineando a gran voce che non siamo dinanzi ad una nuova pandemia.

Ma quali sono i sintomi legati all'Hantavirus? Stando a quanto comunicato dal Ministero della Salute i sintomi di infezione da Hantavirus si presentano tra 1 e 8 settimane dal contagio e presentano: febbre, mal di testa, dolori muscolari e disturbi gastrointestinali.

Nei casi più gravi la malattia può manifestarsi con la sindrome cardiopolmonare da Hantavirus (HCPS) causando distress respiratorio, ipotensione e collasso con un tasso di mortalità che sfiora il 50%. Al momento non c'è alcuna terapia specifica né un vaccino. Il modo più rapido per curare la malattia resta la diagnosi del contagio tramite test molecolare.

Hantavirus, come è la situazione in Italia?

Anche in Italia si sono registrati i primi casi di contagio da Hantavirus. In isolamento ci sono alcuni passeggeri che hanno viaggiato sul volo della KLM dove si trovava la donna morta a Johannesburg per Hantavirus.

Tra gli italiani posti in isolamento: un medico di circa 50 anni del Veneto, una 37enne residente nel fiorentino, un 24enne di Torre del Greco e un ragazzo di 25 anni di Villa San Giovanni. Quest'ultimo, dopo il presentarsi di sintomi collegabili al virus, è stato trasferito all'Ospedale Spallanzani di Roma dove i test hanno dato fortunatamente esito negativo.

Intanto il Ministero della Salute ha sottolineato l'importanza dell'isolamento in caso di possibile contatto con persona infetta: la quarantena è di circa 42 giorni in modo da scongiurare qualsiasi tipo di contagio.

Tra le categorie ad alto rischio, secondo la circolare del Ministero, ci sono i passeggeri e i membri dell’equipaggio della nave MV Hondius per cui scatta una quarantena di almeno 42 giorni.

I contatti a basso rischio, invece, sono le persone che si trovavano sulla nave o sull'aereo che non hanno interagito direttamente con i malati. In questo caso è prevista una sorveglianza passiva della presenza di possibili sintomi da segnalare tempestivamente alle autorità.

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