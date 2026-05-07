FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Hantavirus, nave da crociera alle Canarie: il focolaio, la trasmi...

Hantavirus, nave da crociera alle Canarie: il focolaio, la trasmissione tra le persone

Focolaio di Hantavirus sulla nave da crociera alle Canarie: aumentano i casi, con trasmissione tra le persone. Il bilancio è di tre morti e almeno quattro ammalati.
Salute7 Maggio 2026 - ore 13:13 - Redatto da Meteo.it
Salute7 Maggio 2026 - ore 13:13 - Redatto da Meteo.it

Sembra la trama di un film inquietante dopo i tempi del Covid, ma invece è tutto reale. Una nave da crociera di lusso, la MV Hondius della compagnia olandese Oceanwide Expeditions, partita il 1° aprile da Ushuaia, capitale della Terra del Fuoco, nell’estremo sud della Patagonia argentina, si è trasformata in un luogo di morte e paura a causa dell’Hantavirus, un virus che si trasmette dai topi, e che in alcuni casi può causare insufficienza polmonare e renale.

Hantavirus sulla nave da crociera alle Canarie: il focolaio si estende da uomo a uomo

Al momento il bilancio delle vittime a bordo della nave dove soggiornano 149 passeggeri, è di tre morti e quattro ammalati. A quanto si apprende, fra i turisti non risultano esserci italiani. Il virus, che normalmente si trasmette dai topi, non passa da uomo a uomo.

Il caso della nave da crociera però potrebbe rivelarci qualcosa di diverso, perché si tratterebbe del ceppo di Hantavirus diffuso nelle regioni andine di Argentina e Cile, l’unico tra i 38 ceppi conosciuti che ha la caratteristica di trasmettersi da uomo a uomo.

L'odissea dei turisti

L’odissea dei turisti è iniziata il 6 aprile quando un passeggero olandese ha iniziato a manifestare i primi sintomi. Cinque giorni dopo l’uomo è deceduto e la sua salma è rimasta a sulla nave, 23 passeggeri sono scesi dalla nave per tornare a casa. Tra questi c'è un turista svizzero ora ricoverato a Zurigo. L’Oms ora è sulle tracce di tutti i passeggeri scesi dalla nave durante il viaggio. La moglie della prima vittima è deceduta in Sudafrica due giorni dopo il suo arrivo.

L'attracco sabato prossimo

Nonostante l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) dichiara che il rischio per la popolazione è “basso”. L’incubo di una nuova epidemia dopo il Covid spaventa comunque parte dell'opinione pubblica. Su richiesta dell’Oms e dell’Ue, la Spagna ha concesso, per sabato prossimo, l’attracco della nave alle isole Canarie.

I passeggeri ancora a bordo della nave da crociera resteranno in quarantena. La nave arriverà al porto di Granadilla de Abona. L’evacuazione è in programma lunedì prossimo.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Febbre Chikungunya in Toscana, secondo caso nella regione: di cosa si tratta
    Salute6 Maggio 2026

    Febbre Chikungunya in Toscana, secondo caso nella regione: di cosa si tratta

    Febbre Chikungunya in Toscana: ecco di cosa si tratta e come proteggersi dalla malattia trasmessa da puntura di zanzare infette
  • Epidemia di hantavirus su una nave da crociera: tre morti, indagine dell’Oms. Sintomi e contagio
    Salute5 Maggio 2026

    Epidemia di hantavirus su una nave da crociera: tre morti, indagine dell’Oms. Sintomi e contagio

    Tre morti e tre contagiati da hantavirus su una nave da crociera: scatta l'allarme per il virus di origine animale.
  • Regno Unito, sigarette vietate a vita per i nati dopo il 2009: la rivoluzione antifumo
    Salute23 Aprile 2026

    Regno Unito, sigarette vietate a vita per i nati dopo il 2009: la rivoluzione antifumo

    Il Parlamento del Regno Unito approva il “Tobacco and Vapes Bill”, una svolta normativa pensata per ridurre il fumo tra i giovani.
  • Allergie di primavera: quali sono, come riconoscerle, rimedi e soluzioni
    Salute8 Aprile 2026

    Allergie di primavera: quali sono, come riconoscerle, rimedi e soluzioni

    Con l’arrivo della primavera compaiono anche le allergie stagionali: ecco come identificarne i sintomi e quali rimedi adottare.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, alta pressione latitante. Il tempo rimarrà variabile
Tendenza7 Maggio 2026
Meteo, alta pressione latitante. Il tempo rimarrà variabile
L’Italia continuerà ad essere esposta ad un flusso ondulato mediamente sud-occidentale. Temperature altalenanti: oscilleranno in base all’andamento del tempo
Meteo: nel weekend della Festa della Mamma qualche episodio instabile. La tendenza
Tendenza6 Maggio 2026
Meteo: nel weekend della Festa della Mamma qualche episodio instabile. La tendenza
La tendenza per il weekend vede un sabato 9 perlopiù asciutto e stabile mentre domenica 10, Festa della Mamma, sarà possibile qualche pioggia.
Meteo: venerdì 8 nuovo maltempo? Rischio temporali
Tendenza5 Maggio 2026
Meteo: venerdì 8 nuovo maltempo? Rischio temporali
La tendenza meteo da venerdì 8 e per il weekend rimane incerta: attualmente sembra probabile un nuovo peggioramento. Temperature altalentanti.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 07 Maggio ore 17:08

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154