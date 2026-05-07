Hantavirus, nave da crociera alle Canarie: il focolaio, la trasmissione tra le persone

Sembra la trama di un film inquietante dopo i tempi del Covid, ma invece è tutto reale. Una nave da crociera di lusso, la MV Hondius della compagnia olandese Oceanwide Expeditions, partita il 1° aprile da Ushuaia, capitale della Terra del Fuoco, nell’estremo sud della Patagonia argentina, si è trasformata in un luogo di morte e paura a causa dell’Hantavirus, un virus che si trasmette dai topi, e che in alcuni casi può causare insufficienza polmonare e renale.

Hantavirus sulla nave da crociera alle Canarie: il focolaio si estende da uomo a uomo

Al momento il bilancio delle vittime a bordo della nave dove soggiornano 149 passeggeri, è di tre morti e quattro ammalati. A quanto si apprende, fra i turisti non risultano esserci italiani. Il virus, che normalmente si trasmette dai topi, non passa da uomo a uomo.

Il caso della nave da crociera però potrebbe rivelarci qualcosa di diverso, perché si tratterebbe del ceppo di Hantavirus diffuso nelle regioni andine di Argentina e Cile, l’unico tra i 38 ceppi conosciuti che ha la caratteristica di trasmettersi da uomo a uomo.

L'odissea dei turisti

L’odissea dei turisti è iniziata il 6 aprile quando un passeggero olandese ha iniziato a manifestare i primi sintomi. Cinque giorni dopo l’uomo è deceduto e la sua salma è rimasta a sulla nave, 23 passeggeri sono scesi dalla nave per tornare a casa. Tra questi c'è un turista svizzero ora ricoverato a Zurigo. L’Oms ora è sulle tracce di tutti i passeggeri scesi dalla nave durante il viaggio. La moglie della prima vittima è deceduta in Sudafrica due giorni dopo il suo arrivo.

L'attracco sabato prossimo

Nonostante l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) dichiara che il rischio per la popolazione è “basso”. L’incubo di una nuova epidemia dopo il Covid spaventa comunque parte dell'opinione pubblica. Su richiesta dell’Oms e dell’Ue, la Spagna ha concesso, per sabato prossimo, l’attracco della nave alle isole Canarie.

I passeggeri ancora a bordo della nave da crociera resteranno in quarantena. La nave arriverà al porto di Granadilla de Abona. L’evacuazione è in programma lunedì prossimo.