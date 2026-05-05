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Epidemia di hantavirus su una nave da crociera: tre morti, indagine dell’Oms. Sintomi e contagio

Tre morti e tre contagiati da hantavirus su una nave da crociera: scatta l'allarme per il virus di origine animale.
Salute5 Maggio 2026 - ore 15:37 - Redatto da Meteo.it
Salute5 Maggio 2026 - ore 15:37 - Redatto da Meteo.it

Sono stati registrati 3 morti per hantavirus a bordo di una nave da crociera MV Hondius (nella foto sopra), salpata da Ushuaia il 20 marzo con destinazione finale le isole Canarie. L'Organizzazione mondiale della Sanità parla di "emergenza sanitaria pubblica" per le autorità di Capo Verde, dove si trova vicina, e sospetta "una possibile trasmissione da uomo a uomo".

Allarme Hantavirus a bordo di una nave da crociera a Capo Verde

Un viaggio da sogno si è trasformato improvvisamente in un vero e proprio incubo per 149 passeggeri. A bordo di una nave da crociera "Mv Hondius" si sono registrati diversi casi di hantavirus, un virus di originale animale riconducibile ai roditori. Al momento sono tre i morti accertati, ma il virus ha contagiato altre tre passeggeri, di cui uno è stato prontamente ricoverato all'ospedale di Johannesburg.

Secondo le ricostruzioni di Oceanwide Expeditions, la compagnia di crociere che si occupa della gestione della Mv Hondius, il primo turista contagiato da hantavirus è stato un uomo olandese di 70 anni morto a bordo della nave lo scorso 11 aprile. Pochi giorni dopo è toccato alla moglie di 69 anni che, dopo essersi contagiata, è morta sull'isola di Sant'Elena, nell'Atlantico meridionale.

Successivamente il 2 maggio si è registrata la terza vittima: un passeggero tedesco morto a bordo della nave. La crisi sanitaria scoppiata a bordo della nave Mv Hondius ha contagiato diversi altri passeggeri tra cui un uomo inglese di 69 anni ricoverato presso la terapia intensiva a Johannesburg.

Ann Lindstrand, funzionaria dell'Oms a Capo Verde inviata a bordo della nave da crociera MV Hondius, ha dichiarato: «È una situazione molto delicata per le autorità capoverdiane. Devono affrontare un'emergenza sanitaria pubblica. E ovviamente, la loro priorità è la protezione della popolazione locale".

L'Organizzazione mondiale della Sanità sta collaborando con le autorità locali di Capo Verde e con Oceanwide per "una valutazione completa del rischio per la salute pubblica". Intanto a tutti i passeggeri e all'equipaggio della nave sono state offerte cure e supporto medico per affrontare al meglio questa epidemia da hantavirus.

Hantavirus, cos'è e i sintomi

L'hantavirus è un virus a RNA a singolo filamento negativo appartenente alla famiglia Hantaviridae dell'ordine Bunyavirales. Si tratta di un virus che viene trasmesso all'uomo attraverso roditori selvatici infetti come topi o ratti che eliminano il virus con la saliva, l'urina e le feci. Un semplice morso o il contatto diretto con i roditori infetti o con i loro escrementi possono essere responsabili dell'infezione.

Ma quali sono i sintomi dell'hantavirus? Generalmente i sintomi sono quelli di una semplice influenza come febbre, brividi, dolori muscolari e mal di testa. In casi gravi si presentano sintomi respiratori riconducibili a una polmonite interstiziale. Sonja Bartolome dell'UT Southwestern Medical Center di Dallas ha precisato che: "All'inizio della malattia può essere impossibile distinguere tra hantavirus e una semplice influenza".

L'Organizzazione mondiale della Sanità in merito alla crisi sanitaria scoppiata all'interno della nave fa sapere: "sSebbene raro, l'hantavirus può trasmettersi da persona a persona e provocare gravi malattie respiratorie. Richiede un attento monitoraggio dei pazienti e cure adeguate. Indagini approfondite sono in corso, tra cui ulteriori analisi di laboratorio ed esami epidemiologici. È inoltre in corso il sequenziamento del virus".

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