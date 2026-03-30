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Divieto di fumo in spiaggia a Roma: le aree coinvolte tra Ostia e Capocotta

Prima della stagione estiva si voterà per introdurre il divieto di fumo in spiaggia a Roma, seguendo l’esempio di numerosi comuni e regioni italiane.
Salute30 Marzo 2026 - ore 10:53 - Redatto da Meteo.it
Salute30 Marzo 2026 - ore 10:53 - Redatto da Meteo.it

Sulle spiagge di Ostia, Capocotta e Castel Porziano si profila una possibile novità destinata a incidere sulle abitudini dei bagnanti: il divieto di fumare in spiaggia. In Campidoglio è infatti in discussione una proposta che mira a ridurre l’inquinamento causato dai mozziconi, proteggere la salute dei presenti dal fumo passivo e rendere più puliti e decorosi gli arenili. Se il provvedimento verrà approvato, potrebbe essere inserito già nell’ordinanza balneare del 2026.

Divieto di fumo in spiaggia a Roma, ecco quali sono le aree coinvolte

La proposta prevede lo stop non solo alle sigarette classiche, ma anche a sigari, sigarette elettroniche e dispositivi a tabacco riscaldato, almeno nelle zone più vicine alla riva, a pochi metri dall’acqua. Allo stesso tempo, i gestori degli stabilimenti balneari sarebbero chiamati a organizzare spazi dedicati ai fumatori, ben segnalati e accompagnati da cartelli chiari e in più lingue per informare sia i residenti sia i turisti. L’intenzione non è quella di imporre un divieto rigido e punitivo, ma piuttosto di garantire una convivenza più ordinata e rispettosa sulla spiaggia.

A sostenere l’iniziativa c’è un’inedita collaborazione politica, basata su due obiettivi condivisi: la salvaguardia della salute e la difesa dell’ambiente. I mozziconi di sigaretta, infatti, rappresentano uno dei rifiuti più presenti sulla sabbia e spesso finiscono in mare, contribuendo all’inquinamento delle coste. Ridurne la presenza significa quindi proteggere l’ecosistema marino e migliorare la qualità degli arenili.

Ma il cambiamento riguarda anche l’esperienza dei bagnanti, con meno fumo soprattutto nelle aree frequentate da famiglie e bambini. Spiagge più pulite e curate possono inoltre aumentare l’attrattiva turistica del litorale romano. In questo senso, la misura assume anche un valore simbolico e culturale. L’obiettivo è promuovere un uso più consapevole e rispettoso degli spazi pubblici.

Spiagge smoke free, dove sono in Italia

Il divieto di fumare in spiaggia non è una novità assoluta in Italia: una delle prime località ad adottarlo è stata Bibione nel 2019, dopo alcune fasi di prova inizialmente limitate alla riva e poi estese a tutto l’arenile, con aree riservate ai fumatori e sanzioni di circa 50 euro per chi non rispetta le regole. Negli stessi anni, e a seguire, misure simili sono state introdotte in diverse zone costiere della Liguria, della Sicilia e della Puglia, mentre dopo la pandemia il fenomeno si è ampliato soprattutto in Sardegna.

Tra i casi più recenti c’è Porto Torres, che nel 2024 ha stabilito multe variabili da 25 a 500 euro. Sempre in Sardegna, il divieto è stato applicato anche a Olbia, estendendolo persino alle aree esterne dei locali, mentre a San Teodoro sono stati previsti anche controlli diretti con personale incaricato. Restrizioni analoghe sono presenti in località molto frequentate come La Maddalena, la zona di Arzachena e la Gallura, oltre che a Stintino nella celebre spiaggia della Pelosa, dove esistono anche norme ambientali particolarmente rigide, come l’obbligo di utilizzare una stuoia sotto l’asciugamano per evitare di portare via la sabbia.

Più recentemente, il divieto di fumare è stato introdotto anche a Riccione, limitatamente alla battigia, soprattutto nelle aree più affollate dai turisti. Queste esperienze mostrano come sempre più località italiane stiano adottando regole per rendere le spiagge più pulite e vivibili.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 30 Marzo ore 21:16

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