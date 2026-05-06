FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Febbre Chikungunya in Toscana, secondo caso nella regione: di cos...

Febbre Chikungunya in Toscana, secondo caso nella regione: di cosa si tratta

Due casi di febbre Chikungunya in Toscana. La malattia virale viene trasmessa all'uomo esclusivamente tramite puntura di zanzare infette.
Salute6 Maggio 2026 - ore 11:50 - Redatto da Meteo.it
Salute6 Maggio 2026 - ore 11:50 - Redatto da Meteo.it

Sarebbero due i casi di febbre Chikungunya in Toscana. Il primo riguarderebbe una donna di 40 anni di Livorno, ricoverata al momento nel reparto di malattie infettive e che si è presentata nei giorni scorsi in ospedale con febbre e particolare eruzione cutanea. La donna è in buone condizioni di salute e dopo il primo trattamento non è più in grado di trasmettere la malattia.

Il secondo caso è a Massa, nella zona dei Quercioli. Il paziente avrebbe contratto il virus durante un viaggio in una regione tropicale. In entrambi i casi pare siano state date disposizioni per effettuare la disinfestazione per ridurre il più possibile eventuali rischi.

Febbre Chikungunya in Toscana: di cosa si tratta

La febbre Chikungunya è una malattia virale che viene trasmessa all'uomo esclusivamente tramite puntura di zanzare infette (principalmente Aedes aegypti e Aedes albopictus).

I sintomi, che compaiono soltanto dai 3 ai 12 giorni dopo la puntura, includono: febbre alta improvvisa accompagnata da brividi, cefalea, dolori muscolari, nausea, vomito ed eruzioni cutanee. I sintomi acuti si solitamente si risolvono in una settimana, ma i dolori articolari possono durare mesi o addirittura anche anni.

Le punture avvengono principalmente durante il giorno. Per prevenire le punture è necessario l'utilizzo di repellenti, indossare abiti a maniche lunghe e pantaloni lunghi di colore chiaro. Le zanzariere sono un ottimo rimedio per proteggerci in casa.

Terapia e rischi

A oggi non esiste un trattamento specifico per combattere la malattia. Il trattamento adoperato dai sanitari consiste solitamente nel ridurre attraverso l'utilizzano di farmaci, febbre e dolore, insieme a riposo e idratazione. La mortalità è bassa, si tratta di circa 1 su 1000, ma la malattia può risultare particolarmente grave per anziani o persone che hanno altre patologie.


Articoli correlatiVedi tutti
  • Epidemia di hantavirus su una nave da crociera: tre morti, indagine dell’Oms. Sintomi e contagio
    Salute5 Maggio 2026

    Epidemia di hantavirus su una nave da crociera: tre morti, indagine dell’Oms. Sintomi e contagio

    Tre morti e tre contagiati da hantavirus su una nave da crociera: scatta l'allarme per il virus di origine animale.
  • Regno Unito, sigarette vietate a vita per i nati dopo il 2009: la rivoluzione antifumo
    Salute23 Aprile 2026

    Regno Unito, sigarette vietate a vita per i nati dopo il 2009: la rivoluzione antifumo

    Il Parlamento del Regno Unito approva il “Tobacco and Vapes Bill”, una svolta normativa pensata per ridurre il fumo tra i giovani.
  • Allergie di primavera: quali sono, come riconoscerle, rimedi e soluzioni
    Salute8 Aprile 2026

    Allergie di primavera: quali sono, come riconoscerle, rimedi e soluzioni

    Con l’arrivo della primavera compaiono anche le allergie stagionali: ecco come identificarne i sintomi e quali rimedi adottare.
  • Divieto di fumo in spiaggia a Roma: le aree coinvolte tra Ostia e Capocotta
    Salute30 Marzo 2026

    Divieto di fumo in spiaggia a Roma: le aree coinvolte tra Ostia e Capocotta

    Prima della stagione estiva si voterà per introdurre il divieto di fumo in spiaggia a Roma, seguendo l’esempio di numerosi comuni e regioni italiane.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: nel weekend della Festa della Mamma qualche episodio instabile. La tendenza
Tendenza6 Maggio 2026
Meteo: nel weekend della Festa della Mamma qualche episodio instabile. La tendenza
La tendenza per il weekend vede un sabato 9 perlopiù asciutto e stabile mentre domenica 10, Festa della Mamma, sarà possibile qualche pioggia.
Meteo: venerdì 8 nuovo maltempo? Rischio temporali
Tendenza5 Maggio 2026
Meteo: venerdì 8 nuovo maltempo? Rischio temporali
La tendenza meteo da venerdì 8 e per il weekend rimane incerta: attualmente sembra probabile un nuovo peggioramento. Temperature altalentanti.
Meteo: seconda parte di settimana incerta! Aria molto calda verso l'estremo Sud
Tendenza4 Maggio 2026
Meteo: seconda parte di settimana incerta! Aria molto calda verso l'estremo Sud
La tendenza meteo da giovedì 7 vede una possibile parziale tregua intervallata da altre perturbazioni. Aria molto caldo in Calabria e Sicilia.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 06 Maggio ore 14:44

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154