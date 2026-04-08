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Allergie di primavera: quali sono, come riconoscerle, rimedi e soluzioni

Con l’arrivo della primavera compaiono anche le allergie stagionali: ecco come identificarne i sintomi e quali rimedi adottare.
Salute8 Aprile 2026 - ore 17:45 - Redatto da Meteo.it
Salute8 Aprile 2026 - ore 17:45 - Redatto da Meteo.it

Con la primavera la natura torna a fiorire, ma per molte persone questo periodo coincide anche con l’insorgere delle allergie stagionali. Pollini, graminacee e altre particelle presenti nell’aria possono infatti scatenare reazioni del sistema immunitario.

I sintomi, spesso fastidiosi, possono influire negativamente sulle attività quotidiane e individuarli tempestivamente questi segnali è fondamentale per gestirli al meglio.

Allergie di primavera, quali sono e come riconoscerle

Tra i principali responsabili delle allergie primaverili si trovano pollini come graminacee, ambrosia, parietaria e betullacee, particolarmente diffusi nell’aria durante questa stagione. Queste forme allergiche possono comparire a qualsiasi età, anche se spesso si manifestano già nell’infanzia o durante l’adolescenza.

In alcuni casi, chi soffre di allergie ai pollini può avere reazioni anche dopo aver consumato determinati alimenti, a causa della cosiddetta cross-reattività, legata alla somiglianza tra alcune molecole presenti nei cibi e quelle dei pollini.

Le allergie primaverili sono provocate dal contatto con allergeni, cioè proteine che il sistema immunitario identifica erroneamente come pericolose. Durante una fase detta sensibilizzazione, l’organismo impara a riconoscere queste sostanze innocue come una minaccia e produce anticorpi per difendersi.

Ai contatti successivi, il sistema immunitario reagisce rapidamente rilasciando sostanze come l’istamina, responsabile dei sintomi allergici. I disturbi possono comparire poco dopo l’esposizione ai pollini e variano da persona a persona.

Tra i segnali più comuni si riscontrano naso che cola, congestione nasale e starnuti frequenti. Spesso si associano anche prurito e lacrimazione agli occhi. Alcuni soggetti possono accusare tosse o irritazione alla gola. Non è raro avvertire anche prurito al naso o al palato.

Le soluzioni

Chi soffre di allergie dovrebbe seguire un trattamento adeguato, scelto in base alla gravità dei sintomi e alle caratteristiche individuali. Tra le soluzioni più comuni ci sono gli antistaminici e i farmaci antiallergici locali, disponibili sotto forma di spray nasali o colliri, utili per alleviare rinite e congiuntivite stagionale.

Anche i corticosteroidi per uso topico sono un valido aiuto per controllare l’infiammazione delle vie respiratorie. Gli antistaminici assunti per via orale sono indicati per ridurre sintomi come prurito, starnuti, naso che cola e lacrimazione.

Un’altra opzione è l’immunoterapia specifica, spesso definita “vaccino”, che agisce sulle cause dell’allergia modificando la risposta del sistema immunitario. È importante che le persone allergiche abbiano sempre a disposizione farmaci da utilizzare in caso di necessità, soprattutto quando si trovano fuori casa. Questi medicinali possono aiutare a gestire rapidamente i disturbi legati al raffreddore da fieno.

Tuttavia, l’uso degli antistaminici deve essere limitato nel tempo e sempre controllato. Un impiego eccessivo o prolungato potrebbe infatti non essere consigliato. Per questo, in generale, è sempre utile seguire le indicazioni del medico o del farmacista.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 08 Aprile ore 22:55

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