FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Aviaria, registrato in Lombardia il primo contagio umano in Europ...

Aviaria, registrato in Lombardia il primo contagio umano in Europa: cosa sappiamo e quali sono gli eventuali rischi

Si riaccende l’attenzione sull’influenza aviaria dopo il caso registrato in Lombardia, il primo in Europa legato al virus H9N2. Ecco quali sono i possibili rischi.
Salute26 Marzo 2026 - ore 10:24 - Redatto da Meteo.it
Salute26 Marzo 2026 - ore 10:24 - Redatto da Meteo.it

In Lombardia è stato individuato un caso umano di infezione da virus influenzale aviario A(H9N2), caratterizzato da bassa patogenicità. Il paziente, una persona in condizioni di salute già compromesse da altre malattie, è attualmente ricoverato in ospedale.

Secondo le informazioni disponibili, l’infezione sarebbe stata contratta al di fuori dell’Europa, nel Paese di provenienza dell’individuo. Le autorità sanitarie hanno precisato che si tratta di un evento monitorato con attenzione.

Questo episodio rappresenta il primo caso umano di influenza aviaria H9N2 registrato sul territorio europeo. Nonostante la bassa aggressività del virus, la situazione viene seguita con cautela per evitare eventuali rischi.

Virus influenza aviaria, primo caso in Lombardia: cosa sappiamo

Il contagio dei virus influenzali aviari all’uomo avviene principalmente attraverso la respirazione di particelle, sia solide che liquide, contaminate dal virus, ad esempio durante il contatto con animali infetti o con materiali derivati da essi.

Secondo l’EFSA, non esistono prove che il virus possa trasmettersi all’uomo tramite il consumo di carne contaminata. Il rischio di esposizione a prodotti infetti è ulteriormente ridotto grazie alle rigide norme di sicurezza vigenti.

Queste prevedono, tra le altre cose, l’abbattimento degli animali positivi e il loro smaltimento in condizioni controllate. Una manipolazione attenta degli alimenti, una cottura adeguata e il rispetto delle norme igieniche durante la preparazione aiutano a prevenire possibili infezioni.

In Italia il controllo della diffusione dell’influenza aviaria negli animali è affidato ai servizi veterinari pubblici. Il coordinamento delle attività spetta al Ministero della Salute, che pianifica e supervisiona gli interventi previsti dal piano nazionale di monitoraggio.

Un ruolo chiave è svolto anche dal Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria, che fornisce supporto tecnico e scientifico. Questo centro opera presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Le attività sul territorio sono realizzate dai servizi veterinari regionali e dalle aziende sanitarie locali.

Questi enti si occupano dei controlli e dei campionamenti sugli uccelli domestici e selvatici. Gli istituti zooprofilattici, invece, effettuano le analisi di laboratorio necessarie per individuare la presenza del virus.

I rischi per l'uomo

La maggior parte dei virus dell’influenza aviaria non rappresenta un pericolo significativo per l’uomo, anche se alcune varianti possono subire cambiamenti genetici che ne aumentano la capacità di infettare altre specie, inclusa quella umana.

Nei rari casi in cui si verifica il contagio, le persone possono non manifestare sintomi oppure presentare disturbi lievi. Al momento non esistono evidenze che questi virus si trasmettano facilmente da persona a persona.

Le autorità sanitarie continuano comunque a monitorare attentamente la situazione. Secondo l’ECDC, il rischio di infezione per la popolazione generale resta attualmente basso. Tuttavia, il livello di rischio può aumentare in specifiche condizioni.

In particolare, può diventare moderato per chi lavora a stretto contatto con animali infetti. Questo riguarda soprattutto gli operatori degli allevamenti in cui sono stati individuati casi confermati. Per questo motivo vengono adottate misure di prevenzione mirate per proteggere le categorie più esposte.

Articoli correlatiVedi tutti
  • La salute è nelle tue mani: dal 23 al 29 marzo torna il Festival della Prevenzione
    Salute16 Marzo 2026

    La salute è nelle tue mani: dal 23 al 29 marzo torna il Festival della Prevenzione

    Da lunedì 23 marzo a domenica 29 marzo 2026 Lilt organizza il Festival della Prevenzione in collaborazione con Mediafriends.
  • Regno Unito, stop ai social per gli under 16: al via test di 3 mesi
    Salute6 Marzo 2026

    Regno Unito, stop ai social per gli under 16: al via test di 3 mesi

    Regno Unito sta valutando la sospensione dei social per under 16: un test pensato per capire come le piattaforme influenzano sonno e benessere.
  • Cos'è il virus Nipah che in India ha costretto 100 persone alla quarantena: sintomi e cure
    Salute27 Gennaio 2026

    Cos'è il virus Nipah che in India ha costretto 100 persone alla quarantena: sintomi e cure

    In India nuovi casi del virus Nipah: crescono i contagi e 100 persone sono finite in isolamento. Cosa è, quali sono i sintomi e c'è una cura?
  • Lebbra, rari casi in Europa dopo 30 anni: come si trasmette e perché il rischio è basso
    Salute19 Dicembre 2025

    Lebbra, rari casi in Europa dopo 30 anni: come si trasmette e perché il rischio è basso

    A distanza di oltre trent’anni, in Europa si registrano nuovi casi di labbra: come si trasmette e perché il rischio in Italia è basso.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, Domenica delle Palme stabile con temperature in aumento: la tendenza
Tendenza26 Marzo 2026
Meteo, Domenica delle Palme stabile con temperature in aumento: la tendenza
Il vortice di aria fredda attivo in questi giorni sull'Italia si allontanerà verso la Grecia dalla Domenica delle Palme. La tendenza meteo
Meteo, dopo l'affondo invernale migliora per la Domenica delle Palme
Tendenza25 Marzo 2026
Meteo, dopo l'affondo invernale migliora per la Domenica delle Palme
Nel weekend temperature in graduale rialzo dopo il tracollo termico e i venti intensi. Tempo in miglioramento per la Domenica delle Palme. La tendenza meteo
Meteo: fino a sabato 28 maltempo, venti e neve! Domenica delle Palme migliora
Tendenza24 Marzo 2026
Meteo: fino a sabato 28 maltempo, venti e neve! Domenica delle Palme migliora
La tendenza per l'ultima parte di settimana e dunque per il weekend delle Palme, vede fino a sabato 28 maltempo e nevicate. Domenica 29 migliora.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 26 Marzo ore 16:32

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154