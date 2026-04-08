FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: fino a giovedì 9 alta pressione, poi torna il maltempo! Le...

Meteo: fino a giovedì 9 alta pressione, poi torna il maltempo! Le previsioni

Le previsioni meteo per oggi, 8 aprile, confermano una generale situazione di stabilità con temperature oltre la norma, specie al Centro-Nord.
Previsione8 Aprile 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione8 Aprile 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

In base alle ultime proiezioni, l’alta pressione occuperà stabilmente l’Italia fino a giovedì 9 aprile, garantendo quindi ancora qualche giornata di tempo in prevalenza soleggiato, con assenza di precipitazioni e temperature insolitamente alte per il periodo, specie al Centro-Nord e Sardegna.

Venerdì 10 invece è probabile il veloce passaggio di una perturbazione (la perturbazione numero 1 di aprile) capace di riportare temporaneamente il maltempo in gran parte del Paese, favorendo anche un sensibile abbassamento delle temperature, che in gran parte del Paese torneranno nella norma o addirittura leggermente al di sotto.

Tuttavia l’evoluzione delle condizioni meteo nell’ultima parte della settimana rimane ancora piuttosto incerta: vi invitiamo quindi a seguire i prossimi aggiornamenti per una conferma della tendenza per gli ultimi giorni della settimana.

Le previsioni meteo per oggi, mercoledì 8 aprile

Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con appena qualche innocuo e temporaneo annuvolamento. Temperature massime in lieve calo lungo il versante adriatico, con valori ancora diffusamente oltre la media. Venti in generale di debole intensità. Mari per lo più calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 9 aprile

Cielo sereno o poco nuvoloso in gran parte d’Italia; nonostante ciò non mancheranno dei temporanei aumenti della nuvolosità, specie sulle zone montuose, con la possibilità anche di qualche breve acquazzone pomeridiano sull’Appennino Calabro-Lucano.

Venti sempre in prevalenza deboli. Temperature massime in calo al Sud e regioni centrali adriatiche, sempre ben al di sopra della norma invece al Nord.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, 9-10 aprile con sole e caldo poi possibile cambio a inizio settimana
    Previsione8 Aprile 2026

    Meteo, 9-10 aprile con sole e caldo poi possibile cambio a inizio settimana

    Alta pressione ancora presente sull'Italia con sole e temperature sopra le medie. Tra domenica e l'inizio della settimana fase di maltempo. Le previsioni meteo
  • Meteo, 8-9 aprile con sole e temperature oltre la norma: picchi di 26 gradi
    Previsione8 Aprile 2026

    Meteo, 8-9 aprile con sole e temperature oltre la norma: picchi di 26 gradi

    Fino a venerdì alta pressione protagonista con tempo stabile e clima molto mite per il periodo: valori da fine maggio-inizio giugno. Le previsioni meteo
  • Meteo: 8 aprile con sole e temperature molto miti. Le previsioni
    Previsione7 Aprile 2026

    Meteo: 8 aprile con sole e temperature molto miti. Le previsioni

    Le previsioni meteo per mercoledì 8 aprile vedono un'altra giornata stabile, asciutta e soleggiata da Nord a Sud. Caldo anomalo al Centro-Nord.
  • Meteo: sole e caldo anomalo sull'Italia! Da venerdì 10 si cambia
    Previsione7 Aprile 2026

    Meteo: sole e caldo anomalo sull'Italia! Da venerdì 10 si cambia

    Anticiclone ben saldo sull'Italia con un'altra giornata caratterizzata da tanto sole e caldo anomalo soprattutto al Centro-Nord: le previsioni.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, alta pressione in indebolimento e calo termico: ecco quando
Tendenza8 Aprile 2026
Meteo, alta pressione in indebolimento e calo termico: ecco quando
Dopo una lunga fase stabile si profila un cambio di scenario soprattutto tra domenica e l'inizio della nuova settimana. La tendenza meteo
Meteo: da venerdì 10 possibile peggioramento con ritorno di aria fredda!
Tendenza7 Aprile 2026
Meteo: da venerdì 10 possibile peggioramento con ritorno di aria fredda!
La tendenza meteo per l'ultima parte della settimana vede un possibile peggioramento del tempo con afflusso di aria più fredda e calo termico.
Meteo: fino a giovedì 9 clima caldo e tanto sole! Poi due possibili evoluzioni
Tendenza6 Aprile 2026
Meteo: fino a giovedì 9 clima caldo e tanto sole! Poi due possibili evoluzioni
L'anticiclone fino a giovedì 9 assicura all'Italia tempo stabile e clima molto mite, da venerdì 10 due possibili evoluzioni: la tendenza meteo.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 08 Aprile ore 15:05

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154