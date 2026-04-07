Meteo 7 aprile: tanto sole e caldo anomalo! Anticiclone fino a giovedì 9
Prosegue sull’Italia la fase di tempo stabile e temperature molto miti per la presenza dell’anticiclone che si estende dal Mediterraneo all’Europa centrale. Le ultime proiezioni confermano che queste condizioni resisteranno quasi immutate fino a giovedì 9.
L’evoluzione successiva, già a partire da venerdì 10, mostra ancora un elevato gradi di incertezza; tuttavia si delinea un cambiamento della circolazione per il cedimento parziale o forse più drastico dell’alta pressione, con afflussi di aria più fredda in Italia e un conseguente calo termico.
Uno degli scenari al momento più probabili vedrebbe l’arrivo di una perturbazione atlantica in grado di portare un deciso peggioramento venerdì al Nord e al Centro, che poi sabato 11 si sposterebbe al Sud, con venti in rinforzo. Vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti per una conferma della tendenza per gli ultimi giorni della settimana.
Le previsioni meteo per oggi, martedì 7 aprile
Cielo in prevalenza sereno in quasi tutta l’Italia, a parte la presenza fin dal mattino di nuvolosità in Liguria e in Campania, in parziale attenuazione nel corso del pomeriggio.
Temperature minime in generale rialzo al Centro-Sud, più marcato in Sicilia; massime per lo più stazionarie, con valori ben oltre la media soprattutto al Nord, al Centro e in Sardegna. Venti deboli; mari calmi o poco mossi.
Le previsioni meteo per mercoledì 8 aprile
Giornata in prevalenza soleggiata, con un po’ di nubi in Emilia Romagna, Marche, Veneto e zone interne del Sud. Temperature massime in lieve calo lungo il versante adriatico, con valori ancora diffusamente oltre la media.
Venti deboli, ma un po’ ventilato per venti da est sull’alto Adriatico e nella Val Padana orientale. Mari: poco mossi o a tratti mossi il medio e alto Adriatico, calmi o poco mossi gli altri mari.