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Meteo: sole e caldo anomalo sull'Italia! Da venerdì 10 si cambia

Anticiclone ben saldo sull'Italia con un'altra giornata caratterizzata da tanto sole e caldo anomalo soprattutto al Centro-Nord: le previsioni.
Previsione7 Aprile 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione7 Aprile 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

Tempo soleggiato e stabile in Italia grazie alla presenza dell’alta pressione, che favorisce anche temperature al di sopra delle medie stagionali, con un po’ di caldo anomalo soprattutto al Centro-Nord. L’alta pressione, in base alle ultime proiezioni, ci accompagnerà fino a giovedì 9 aprile, garantendo quindi ancora qualche giornata di tempo stabile e temperature insolitamente alte per il periodo.

Da venerdì 10 invece è possibile un cambiamento della situazione meteorologica, sebbene le esatte modalità di questa svolta appaiano ancora caratterizzate da un elevato grado di incertezza: in ogni caso lo scenario più probabile vede una precipitosa ritirata dell’alta pressione, con il passaggio di una perturbazione accompagnata da aria fredda e, di conseguenza, un diffuso peggioramento del tempo, un’intensificazione della ventilazione e un sensibile abbassamento delle temperature. Vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti per una conferma della tendenza per gli ultimi gironi della settimana.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 7 aprile

Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso in quasi tutta Italia, con temporanei annuvolamenti, comunque innocui, solo su Liguria e regioni tirreniche. Temperature massime senza grandi variazioni, con valori ben oltre la media soprattutto al Nord, al Centro e in Sardegna. Venti di debole intensità; mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 8 aprile

Tempo in generale soleggiato, con un po’ di nubi innocue solo in Emilia Romagna, Marche, Veneto e zone interne del Sud. Temperature massime in lieve calo lungo il versante adriatico, con valori ancora diffusamente oltre la media. Venti deboli, ma un po’ ventilato per venti da est sull’alto Adriatico e nella Val Padana orientale. Mari: poco mossi o a tratti mossi il medio e alto Adriatico, calmi o poco mossi gli altri mari.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 07 Aprile ore 16:06

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