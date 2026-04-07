Meteo: 8 aprile con sole e temperature molto miti. Le previsioni
In base alle ultime proiezioni, l’alta pressione occuperà stabilmente l’Italia fino a giovedì 9 aprile, garantendo quindi ancora qualche giornata di tempo in prevalenza soleggiato, con assenza di precipitazioni e temperature insolitamente alte per il periodo, specie al Centro-Nord e Sardegna.
Venerdì 10 invece è probabile il veloce passaggio di una perturbazione (la perturbazione numero 1 di aprile) capace di riportare temporaneamente il maltempo in gran parte del Paese, favorendo anche un sensibile abbassamento delle temperature, che in gran parte del Paese torneranno nella norma o addirittura leggermente al di sotto.
Tuttavia l’evoluzione delle condizioni meteo nell’ultima parte della settimana rimane ancora piuttosto incerta: vi invitiamo quindi a seguire i prossimi aggiornamenti per una conferma della tendenza per gli ultimi giorni della settimana.
Le previsioni meteo per mercoledì 8 aprile
Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con appena qualche innocuo e temporaneo annuvolamento. Temperature massime in lieve calo lungo il versante adriatico, con valori ancora diffusamente oltre la media. Venti in generale di debole intensità. Mari per lo più calmi o poco mossi.
Le previsioni meteo per giovedì 9 aprile
Cielo sereno o poco nuvoloso in gran parte d’Italia; nonostante ciò non mancheranno dei temporanei aumenti della nuvolosità, specie sulle zone montuose, con la possibilità anche di qualche breve acquazzone pomeridiano sull’Appennino Calabro-Lucano.
Venti sempre in prevalenza deboli. Temperature massime in calo al Sud e regioni centrali adriatiche, sempre ben al di sopra della norma invece al Nord.