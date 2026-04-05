Meteo, sole e tempo stabile almeno fino al 9 aprile: la tendenza

Gli ultimi aggiornamenti confermano il proseguimento della fase stabile anche nelle giornate di mercoledì e giovedì, ma con l’alta pressione che, concentrandosi maggiormente sui Paesi dell’Europa centro-settentrionale, tenderà a indebolirsi parzialmente sul Mediterraneo, esponendo l’Italia a qualche infiltrazione di aria più fresca dai Balcani. In questo scenario sarà possibile un calo termico, più marcato nel settore adriatico, e qualche rapido passaggio nuvoloso, ma con scarso rischio di precipitazioni. Le proiezioni per l’ultima parte della settimana sono ancora molto incerte. Tutto dipenderà dalla traiettoria di una perturbazione atlantica che a metà settimana si troverà sulle Isole Britanniche e successivamente potrebbe proseguire verso la Scandinavia o l’Europa orientale oppure, ostacolata dall’alta pressione che, in questo scenario rimarrebbe posizionata sul nord della Russia, potrebbe virare verso sud e raggiungere l’Italia. Nel primo caso le condizioni del tempo resterebbero buone, nel secondo caso si andrebbe incontro a un peggioramento. L’unico fattore comune sarebbe un generale calo termico dovuto all’afflusso di aria più fredda che connoterebbe entrambe le situazioni.



Nella seconda parte della settimana potrebbe cedere l'alta pressione: la tendenza meteo

Più nel dettaglio mercoledì 8 il tempo resterà per lo più soleggiato, con al massimo qualche rapido passaggio nuvoloso su Lombardia, Nord-Est e medio Adriatico nella prima parte del giorno, e temporanei annuvolamenti pomeridiani lungo l’Appennino. Le temperature subiranno un ulteriore rialzo nei valori minimi, mentre le massime caleranno sulle regioni orientali, con valori dai 18 ai 20 gradi sulle regioni adriatiche; ancora punte di 21-25 gradi nel resto del Paese. Venti in leggero rinforzo da est o nord-est sull’Adriatico.



Giovedì 9 pochi i cambiamenti di rilievo, con un’altra giornata prevalentemente soleggiata. Un po’ di nuvolosità interesserà il Nord-Est e in giornata potrà svilupparsi della nuvolosità cumuliforme lungo l’Appennino. Si avrà un leggero generale calo termico, eccetto in Sardegna; i valori massimi andranno dai 16 ai 19 gradi nel settore adriatico, dai 20 ai 23 gradi nel resto del Paese, ma ancora con locali picchi di 24-25 gradi in Toscana e Sardegna.