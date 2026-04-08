Meteo, 8-9 aprile con sole e temperature oltre la norma: picchi di 26 gradi

Mercoledì 8 aprile e giovedì sull’Italia insisterà ancora l’alta pressione, per cui non sono attesi grandi cambiamenti nelle condizioni meteo, che rimarranno improntate al tempo soleggiato e stabile, con un po’ di caldo anomalo nelle ore centrali del giorno, specie al Centro-Nord, dove sono attesi valori da mese di maggio se non addirittura da inizio giugno. Gli ultimi aggiornamenti però confermano che da venerdì ci sarà un deciso cambiamento della circolazione atmosferica nel Mediterraneo, con l’alta pressione che si ritirerà dalla nostra Penisola, lambita nel frattempo da una perturbazione (la numero 1 di aprile) che però, contrariamente a quanto precedentemente previsto, non sembra destinata a portare un deciso peggioramento del tempo, limitandosi a favorire un modesto aumento dell’instabilità. Nel fine settimana insisterà un po’ di instabilità, con la possibilità di isolati rovesci pomeridiani. In compenso, il cambiamento della circolazione atmosferica, favorirà un ricambio d’aria sull’Italia, con un generale calo delle temperature che, nell’ultima parte della settimana, torneranno ad avvicinarsi alle medie stagionali.

Previsioni meteo per mercoledì 8 aprile

Mercoledì bel tempo, con cielo in generale sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni e appena qualche innocuo e temporaneo annuvolamento, specie sul versante tirrenico. Temperature massime in lieve calo al Nordest, regioni centrali adriatiche e Sud, comunque caratterizzate da valori ancora diffusamente oltre la media. Venti di debole intensità. Mari per lo più calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per giovedì 9 aprile

Giovedì bel tempo in gran parte d’Italia, sebbene con dei temporanei aumenti della nuvolosità, specie sulle zone montuose: non si può escludere la possibilità di qualche breve acquazzone pomeridiano sull’Appennino Calabro-Lucano. Venti sempre in prevalenza deboli. Temperature massime in calo al Sud e regioni centrali adriatiche, sempre ben al di sopra della norma invece al Nord.