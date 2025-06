Groenlandia, ondata di calore record accelera lo scioglimento dei ghiacci

Il grande caldo delle ultime settimane si è fatto sentire anche in Groenlandia causando una accelerazione dello scioglimento dei ghiacci. I dati condivisi dalla rete scientifica World Weather Attribution.

Groenlandia, temperature da record e rischio ghiacci

La calotta glaciale della Groenlandia si è sciolta 17 volte più velocemente della media durante l'ondata di calore di maggio. A comunicarlo nei giorni scorsi è stata la rete scientifica World Weather Attribution (WWA) che ha sottolineato: "le temperature osservate sull'Islanda a maggio sono da record, oltre 13 gradi Celsius più calde rispetto alla media delle temperature massime giornaliere di maggio del periodo 1991-2020". Stando a quanto condiviso dall'istituto meteorologico, l'84% delle stazioni meteorologiche di tutto il Paese hanno registrato temperature da record nel mese di maggio.

Nel dettaglio nella Groenlandia orientale, il giorno più caldo durante l'ondata di calore è stato di 3,9 gradi Celsius più caldo rispetto al clima preindustriale. Si tratta di un vero e proprio record di temperature, visto che l'istituto meteorologico ha sottolineato come una situazione del genere può verificarsi in Islanda e Groenlandia solo una volta ogni 100 anni.

Allarme caldo in Islanda e Groenlandia: scioglimento dei ghiacci causa inondazioni

Le ondate di calore hanno conseguenze importanti in tutti i Paesi, ancor di più in in regioni adattate al freddo come la Groenlandia ed Islanda. "In Groenlandia e Islanda, le infrastrutture sono costruite per il freddo, il che significa che durante un'ondata di calore, lo scioglimento dei ghiacci può causare inondazioni e danneggiare strade e infrastrutture", ha sottolineato la rete scientifica World Weather Attribution.

Dati alla mano lo scorso 15 maggio 2025 in Islanda i termometri hanno fatto registrare temperature superiori ai 26°, un evento da record e del tutto raro per la regione. L'analisi della WWA sottolinea l'allarme legato al cambiamento climatico concludendo che il caldo estremo è stato di circa 3 °C più caldo e 40 volte più probabile a causa del riscaldamento globale. Per questo motivo sia la Groenlandia che l'Islanda stanno pensando a piani di adattamento climatico incentrati su infrastrutture e sistemi sociali per contrastare la minaccia delle temperature record.