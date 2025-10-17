Grandine e pioggia battente a Cagliari: il maltempo si abbatte sulla città - VIDEO

Un improvviso e violento temporale si è abbattuto nella giornata di ieri, giovedì 16 ottobre 2025, sulla città di Cagliari. L'ondata di maltempo è stata caratterizzata da forti raffiche di vento, grandine e una pioggia torrenziale durata per diverse decine di minuti. In meno di 30 minuti, infatti, la città è stata completamente invasa dall'acqua.

Grandine e pioggia battente a Cagliari: il maltempo si abbatte sulla città

Sono bastati veramente pochi minuti di pioggia per mandare la città di Cagliari nel caos. Le strade cittadine si sono trasformate in veri e propri fiumi. Non è bastata la sola pioggia, anche la grandine ha infatti fatto la sua parte imbiancando, anche se per pochi istanti, marciapiedi e terrazze.

Strade allagate in diverse aree della città sarda

Il violento nubifragio, ha colpito in particolare la zona sud-orientale di Cagliari, tra Genneruxi e Molentargius. Tra le strade risultate allagate durante l'ondata di maltempo si riportano alcune strade nella zona di San Benedetto.

In via Vidal, l'acqua scesa da Monte Urpinu si è riversata sulla strada. Allagata a causa della grandine via Scano. A Pirri piazza Italia è apparsa come un grande lago. Per diverse ore è stato necessario chiudere il traffico cittadino.

Nessun danno ingente a Cagliari

Stando alle notizie giunte, si conferma che al momento non risulterebbero ingenti danni a seguito dell'ondata di maltempo che ha colpito ieri la città di Cagliari. Diversi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco a causa delle cantine e seminterrati allagati. Tra le segnalazioni si riportano tombini scoperchiati e qualche corto circuito elettrico.